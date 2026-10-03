Появились подробности о нападении заключенного в российском поезде
Четырех человек госпитализировали после нападения заключенного на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ — Адлер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.
По данным ведомства, врачи оценивают состояние двоих пациентов как тяжелое, остальных — как средней степени тяжести. Министр здравоохранения республики Рустам Калибатов поставил ситуацию на личном контроле.
Инцидент произошел 2 октября в поезде, перевозившем заключенных из Владикавказа в Адлер. Один из них попросился в туалет, а затем сорвал стоп-кран и отвлек внимание конвоира. Воспользовавшись этим, злоумышленник завладел табельным оружием и открыл огонь по сотрудникам ФСИН.
В результате нападения один конвоир погиб, еще трое пострадали. Нападавшего ликвидировали ответным огнем правоохранители. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Ранее стало известно, что напавшим оказался Дмитрий Пушкарев, ранее экстрадированный из Грузии в Россию по обвинениям в организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотиков.
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