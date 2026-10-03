Появились подробности о нападении заключенного в российском поезде

03 октября 2026, 15:10

Четырех человек госпитализировали после нападения заключенного в поезде в КБР

Фото: iStock/Serjio74

Четырех человек госпитализировали после нападения заключенного на сотрудников ФСИН в поезде Владикавказ — Адлер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав Кабардино-Балкарии.