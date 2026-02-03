Shot: напавший на школу в Уфе подросток из семьи высокопоставленных госслужащих
Совершивший нападение на школу в Уфе подросток является сыном высокопоставленных государственных служащих в Уфе. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Как оказалось, оба родителя занимают руководящие позиции в структуре Федеральной налоговой службы Башкирии. Ведомство пока никак не комментировало поступившую информацию.
Инцидент произошёл в школе № 16. Ученик девятого класса, который недавно перевёлся в учебное заведение, пришёл на занятия с пневматическим оружием. В ходе нападения он ранил одного из преподавателей — пуля попала в область глаза. При этом подросток ранее конфликтовал с педагогами и одноклассниками.
