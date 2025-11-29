Автобус с детской футбольной командой съехал в кювет под Челябинском
Автобус с детской футбольной командой съехал в кювет в Челябинской области. Об этом сообщает ГИБДД региона в своем телеграм-канале.
Авария произошла 29 ноября на 181-м километре трассы «Южноуральск — Магнитогорск» в Агаповском районе. Шестерых юных спортсменов сейчас осматривает бригада скорой помощи. Их состояние пока неизвестно.
По данным телеканала РЕН ТВ, автобус вез 37 человек — 20 детей и 17 взрослых — на соревнования. Всего пострадали четыре человека, из них трое — несовершеннолетние. Всех с травмами госпитализировали.
В настоящее время на месте находятся автоинспекторы, которые выясняют все причины и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось о трагическом ДТП в в Волосовском районе Ленинградской области: водитель иномарки насмерть сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Читайте также: