Россиянку переехала скорая помощь одной страны и еще две машины
В Таиланде расследуют обстоятельства гибели 42-летней россиянки, которая стала жертвой ДТП на острове Пхукет. Трагедия произошла ранним утром на шоссе Thepkrasattri Rd, пишет Baza.
По предварительным данным, женщина переходила дорогу по проезжей части в месте, где отсутствует надземный пешеходный переход. В этот момент её сбил пикап Toyota Hilux Revo. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия, оставив пострадавшую на асфальте.
Впоследствии по лежащей на дороге женщине проехали ещё два автомобиля. Одним из них оказалась машина скорой помощи, которая в тот момент транспортировала другого пациента в госпиталь. Никто из водителей не оказал россиянке помощи.
Позднее прохожие обнаружили тело женщины на проезжей части. Полученные в результате трёх последовательных наездов травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Полиция Пхукета установила личности всех трёх водителей, причастных к инциденту. На текущий момент задержания не производились, обвинения никому не предъявили. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали произошедшего.
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