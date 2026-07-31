Россиянку переехала скорая помощь одной страны и еще две машины

31 июля 2026, 13:53

Baza: гражданку России переехали три авто на Пхукете и бросили на дороге умирать

Фото: istockphoto/mirror-images

В Таиланде расследуют обстоятельства гибели 42-летней россиянки, которая стала жертвой ДТП на острове Пхукет. Трагедия произошла ранним утром на шоссе Thepkrasattri Rd, пишет Baza.