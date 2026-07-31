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Россиянку переехала скорая помощь одной страны и еще две машины

Baza: гражданку России переехали три авто на Пхукете и бросили на дороге умирать
Фото: istockphoto/mirror-images

В Таиланде расследуют обстоятельства гибели 42-летней россиянки, которая стала жертвой ДТП на острове Пхукет. Трагедия произошла ранним утром на шоссе Thepkrasattri Rd, пишет Baza.



По предварительным данным, женщина переходила дорогу по проезжей части в месте, где отсутствует надземный пешеходный переход. В этот момент её сбил пикап Toyota Hilux Revo. Водитель не остановился и скрылся с места происшествия, оставив пострадавшую на асфальте.

Впоследствии по лежащей на дороге женщине проехали ещё два автомобиля. Одним из них оказалась машина скорой помощи, которая в тот момент транспортировала другого пациента в госпиталь. Никто из водителей не оказал россиянке помощи.

Позднее прохожие обнаружили тело женщины на проезжей части. Полученные в результате трёх последовательных наездов травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Полиция Пхукета установила личности всех трёх водителей, причастных к инциденту. На текущий момент задержания не производились, обвинения никому не предъявили. Сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять все детали произошедшего.

Никита Кротов

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