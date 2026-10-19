Российская туристка упала с шестиметровой высоты у водопада в Турции
Российская туристка сорвалась с шестиметровой высоты в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По его информации, инцидент произошел возле водопада Куршунлу в провинции Анталья. 58-летняя Ольга Л. приехала с друзьями в ботанический сад, во время прогулки по которому потеряла равновесие и упала на камни. Пострадавшую доставили в городскую больницу с травмами ног, рук и спины. В каком сейчас состоянии находится женщина, не уточняется.
Ранее россиянка по имени Полина рассказала, что во время поездки в Лос-Анджелес сняла квартиру неподалеку от Венис-Бич за 300 долларов в сутки. В ванной комнате, по словам туристки, она увидела тараканов, которые ползали по поверхностям. При этом владельцы жилья не предложили гостье компенсацию.
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