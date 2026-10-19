Российская туристка упала с шестиметровой высоты у водопада в Турции

19 октября 2026, 12:41

Mash: россиянка попала в больницу после падения с высоты у водопада в Турции

Фото: iStock/EvrenKalinbacak

Российская туристка сорвалась с шестиметровой высоты в Турции. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.