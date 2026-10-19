Российская туристка впала в кому на отдыхе в турецком отеле
55-летняя туристка из Барнаула упала в турецком отеле и впала в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел в Анталье, когда женщина поднималась свой номер. В какой-то момент она поскользнулась на лестнице и сильно ударилась головой. Медики диагностировали у нее кровоизлияние в мозг и экстренно провели операцию. Однако туристка уже три недели после случившегося находится в коме.
По словам дочери пострадавшей, последняя томография показала, что отек мозга немного спал, но состояние ее матери остается тяжелым. Пациентке провели трахеостомию, теперь она дышит через трубку. Каждый день лечения в Турции обходится семье в тысячу долларов, а лимит страховки уже на исходе.
Родственники решили перевезти женщину в Россию — ее готовы принять в нейрохирургическом отделении клиники МЧС. Сейчас близкие оформляют документы, весь процесс обойдется примерно в 1,2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что российская туристка попала в больницу после падения с шестиметровой высоты у водопада Куршунлу в турецкой провинции Анталья.
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