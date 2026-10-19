Российская туристка впала в кому на отдыхе в турецком отеле

19 октября 2026, 16:25

Baza: туристка из Барнаула поскользнулась в турецком отеле и впала в кому

Фото: iStock/AleMoraes244

55-летняя туристка из Барнаула упала в турецком отеле и впала в кому. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.