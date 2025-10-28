Россиянку продал в сексуальное рабство новый знакомый, она была в плену год
В Оренбуржье мужчина продал свою знакомую в сексуальное рабство — она провела в таком положении около года. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на СК.
По данным следствия, в 2023 году фигурант познакомился с жертвой в городе и договорился о её передаче покупателям, которым была нужна для оказания интимных услуг. Угрожая физической расправой, он отдал потерпевшую за денежное вознаграждение. В течение примерно года женщина не могла обратиться за помощью.
Позже ей удалось обманом вернуть документы и покинуть регион, после чего она обратилась в правоохранительные органы.
Подозреваемых задержали, им предъявили обвинение по пункту «е» части 2 статьи 127.1 УК РФ (торговля людьми с угрозой применения насилия). В отношении каждого избрали меры пресечения, расследование продолжается.
