17-летний саратовец напал с ножом на мусульманку на главной пешеходной улице города
Полицейские задержали 17‑летнего подростка, которого подозревают в покушении на убийство на главной пешеходной улице Саратова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.
По данным правоохранителей, вечером 25 октября во Фрунзенском районе около 23:00 в лечебное учреждение с ножевым ранением в спину доставили 35‑летнюю жительницу города.
Пострадавшая рассказала, что ранение ей нанес на проспекте Столыпина неизвестный мужчина. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий личность нападавшего установили — им оказался 17‑летний местный житель, которого задержали.
Источник СМИ в правоохранительных органах сообщил, что одной из версий преступления рассматривается религиозная ненависть. СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту происшествия.
Читайте также: