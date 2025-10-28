17-летний саратовец напал с ножом на мусульманку на главной пешеходной улице города

28 октября 2025, 17:55

РИА Новости: 17-летний саратовец напал с ножом на мусульманку в городе

Фото: istockphoto/GankaTt

Полицейские задержали 17‑летнего подростка, которого подозревают в покушении на убийство на главной пешеходной улице Саратова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.