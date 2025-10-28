Достижения.рф

17-летний саратовец напал с ножом на мусульманку на главной пешеходной улице города

РИА Новости: 17-летний саратовец напал с ножом на мусульманку в городе
Фото: istockphoto/GankaTt

Полицейские задержали 17‑летнего подростка, которого подозревают в покушении на убийство на главной пешеходной улице Саратова. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное ГУМВД.



По данным правоохранителей, вечером 25 октября во Фрунзенском районе около 23:00 в лечебное учреждение с ножевым ранением в спину доставили 35‑летнюю жительницу города.

Пострадавшая рассказала, что ранение ей нанес на проспекте Столыпина неизвестный мужчина. В ходе оперативно‑розыскных мероприятий личность нападавшего установили — им оказался 17‑летний местный житель, которого задержали.

Источник СМИ в правоохранительных органах сообщил, что одной из версий преступления рассматривается религиозная ненависть. СУ СКР по региону возбудил уголовное дело по факту происшествия.

Никита Кротов

