Россиянку с детьми нашли в пещере в Индии

12 июля 2025, 18:08

PTI: Полицейские Индии нашли россиянку и ее детей в пещере Кералы на юге страны

Фото: istockphoto/Snowdrop

Россиянку Нину Кутину с ее детьми в возрасте четырех и шести лет нашли в пещере Кералы на юге Индии. Как пишет портал PTI, семья была в практически полной изоляции на протяжении двух недель. Полиция нашла их, когда патрулировала территорию после оползня.





Позже стало известно, что Кутина приехала в Индию несколько лет назад по деловой визе, а затем отправилась на Гоа в Гокарну. Город известен своими традициями по части медитации и религии. Женщина настолько увлеклась, что поселилась в лесистых холмах. Пещеру она превратила в духовное пристанище, установив идолы, а питалась лесными плодами.





«Мы были очень удивлены, когда нашли женщину и двух детей в таких условиях. К счастью, они не были ранены и находились в относительно хорошем состоянии», — рассказал один из правоохранителей.