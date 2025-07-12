В США отдыхающие спасли олененка, который заплыл на 300 метров в океан
В США очевидцы и спасатели помогли олененку, тонувшему неподалеку от побережья Центральной Флориды. Об этом сообщает телеканал Fox Weather.
Несчастное животное оказалось в 300 метрах от берега. Вскоре его заметили отдыхающие на пляже и бросились на помощь. Несмотря на предупреждения о приближающихся акулах, они поплыли спасать малыша на досках для серфинга. Позже к ним присоединились сотрудники экстренных служб.
Старший спасатель пляжа Флаглер Чейз Хантер заявил, что их работа — спасать жизни, независимо от того, кому требуется помощь. К счастью, олененок не пострадал, его вытащили из воды и выпустили в ближайший лес.
Пока неизвестно, как животное оказалось так далеко от берега. По данным Комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды, эти парнокопытные хорошо плавают, но обычно преодолевают небольшие водоемы. По одной из версий, шум во время празднования Дня независимости США мог напугать оленя и заставить его уйти от привычной среды обитания.
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