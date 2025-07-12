Заочный арест вынесли алжирцу Урради в Москве за истязания сына и экс-жены

12 июля 2025, 17:51

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Алжирца Абделькадера Урради заочно арестовали и объявили в федеральный розыск за истязания экс-супруги с сыном. Соответствующее постановление вынес Савеловский суд Москвы, пишет ТАСС.





Обозреватели отмечают, что фигуранта обвинили в воспрепятствовании журналистской деятельности, уничтожении и повреждении имущества. Следователи считают, что мужчина преследует россиянку Дарью Новикову. Алжирский предприниматель систематически нарушал неприкосновенность частной жизни родственников, угрожал и следил за ними.





«…Удовлетворено ходатайство следователя (…) на срок два месяца, с момента передачи Урради правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ либо с момента его задержания на территории РФ», — гласит судебное постановление.