Россиянку с дочерью-инвалидом трое суток продержали в аэропорту Стамбула
Россиянка с дочерью-инвалидом провела трое суток в аэропорту Стамбула. Как сообщает Telegram-канал Baza, девочке дважды вызывали скорую помощь, а представители авиакомпании смогли дать семье только булочку.
Семья из Уфы летела в Барселону и делала пересадку в Стамбуле. Вместо запланированных пяти часов Анна с маленькой дочерью оставалась в аэропорту около трёх дней.
Авиакомпания переносила рейсы и объясняла это то плохой погодой, то техническими проблемами у самолётов. Ситуация осложнялась тем, что у ребёнка россиянки диагностировали синдром Айкарди, порок развития головного мозга и эпилепсию. Матери приходилось давать дочери меньше лекарств, чтобы дотянуть до вылета в Испанию.
Малышке дважды вызывали скорую из-за ухудшения состояния. По словам Анны, она не получила от авиакомпании никакой помощи — на просьбу организовать нормальное питание для дочери ей принесли только одну булочку. Спустя трое суток вынужденного заточения женщина с ребёнком смогла покинуть Турцию.
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