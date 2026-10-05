Россиянку с дочерью-инвалидом трое суток продержали в аэропорту Стамбула

05 октября 2026, 20:06

Фото: Istock/skyNext

Россиянка с дочерью-инвалидом провела трое суток в аэропорту Стамбула. Как сообщает Telegram-канал Baza, девочке дважды вызывали скорую помощь, а представители авиакомпании смогли дать семье только булочку.