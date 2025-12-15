На Урале россиянку с выпавшими внутренностями увидели рядом с многоэтажкой

15 декабря 2025, 11:07

E1: В Екатеринбурге женщину с выпавшими органами увидели под окнами многоэтажки

Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома на улице Академика Вонсовского обнаружили женщину с выпавшими внутренними органами. Об этом сообщает E1.ru.





По данным издания, спасти ее не удалось. Очевидец рассказал, что у пострадавшей был рассеченный живот.





«Медики посмотрели и сказали, что у нее была полостная операция. Швы разошлись. Видимо, от падения с большой высоты», — сказал он.