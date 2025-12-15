Достижения.рф

На Урале россиянку с выпавшими внутренностями увидели рядом с многоэтажкой

E1: В Екатеринбурге женщину с выпавшими органами увидели под окнами многоэтажки
Фото: istockphoto/blinow61

В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома на улице Академика Вонсовского обнаружили женщину с выпавшими внутренними органами. Об этом сообщает E1.ru.



По данным издания, спасти ее не удалось. Очевидец рассказал, что у пострадавшей был рассеченный живот.

«Медики посмотрели и сказали, что у нее была полостная операция. Швы разошлись. Видимо, от падения с большой высоты», — сказал он.

Также, по словам местного жителя, никто из соседей не слышал криков. Следователи начали опрашивать родственников женщины, по факту происшествия проводится проверка.
Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0