На Урале россиянку с выпавшими внутренностями увидели рядом с многоэтажкой
E1: В Екатеринбурге женщину с выпавшими органами увидели под окнами многоэтажки
В Екатеринбурге под окнами многоэтажного дома на улице Академика Вонсовского обнаружили женщину с выпавшими внутренними органами. Об этом сообщает E1.ru.
По данным издания, спасти ее не удалось. Очевидец рассказал, что у пострадавшей был рассеченный живот.
«Медики посмотрели и сказали, что у нее была полостная операция. Швы разошлись. Видимо, от падения с большой высоты», — сказал он.
Также, по словам местного жителя, никто из соседей не слышал криков. Следователи начали опрашивать родственников женщины, по факту происшествия проводится проверка.