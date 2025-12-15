В Красноярске двоих полицейских осудили за крышевание казино

15 декабря 2025, 11:01

Фото: iStock/nazarovsergey

В Красноярске два подполковника полиции отправились за решетку за получение взяток в криптовалюте. Они помогали нелегальному игорному бизнесу, который работал на улице Водопьянова. Суд назначил срок от 5,5 до 7 лет. Об этом пишет РИА Новости.