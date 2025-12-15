В Красноярске двоих полицейских осудили за крышевание казино
В Красноярске два подполковника полиции отправились за решетку за получение взяток в криптовалюте. Они помогали нелегальному игорному бизнесу, который работал на улице Водопьянова. Суд назначил срок от 5,5 до 7 лет. Об этом пишет РИА Новости.
Старший оперуполномоченный из отдела экономической безопасности в 2019 году согласился помочь знакомому, только что вышедшему из тюрьмы. Полицейский организовал ночное посещение служебного хранилища, откуда вывезли 32 игровых автомата и два покерных стола. За предупреждения о проверках он получил 45 тысяч рублей.
Позже, возглавив другой отдел, он вовлек в схему своего коллегу – замначальника отделения по борьбе с организованной преступностью. С августа по октябрь 2023 года взятки поступали в криптовалюте. Они составили 3,5 тысячи USDT, что соответствует примерно 338 тысячам рублей. Средства обналичивали через посредника.
Схему раскрыли сотрудники УФСБ. Суд признал подполковников виновными в получении взятки.
