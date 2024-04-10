Россиянку задержали по делу о теракте после поджога музея СВО

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Сотрудники полиции задержали в Саратове женщину, подозреваемую в поджоге Музея истории спецоперации, сообщается в телеграм-канале МВД России.
Следователи установили, что 35-летняя жительница Мурманской области разбила стекло в здании музея и бросила в него бутылку с разжигательной семью. На допросе диверсантка заявила, что действовала по указке злоумышленников, которые сообщили ей, что ее данные находятся в их распоряжении.
Однако выяснилось, что поездку в Саратов, проживание и приобретение для совершения преступления средств, женщине оплачивали звонившие ей незнакомцы.
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