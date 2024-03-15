14 марта ВС РФ с пограничниками ФСБ сорвали попытку прорыва ВСУ возле Козинки

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14 марта бойцы ВС РФ, действуя совместно с пограничниками ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться в Белгородскую область в районе приграничного села Козинка. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что украинская ДРГ в 16.30 в составе 30 человек высадилась из двух вертолетах Ми-8 примерно в километре от российской границы. После чего диверсанты выдвинулись к селу Козинка и сумела зайти в несколько домов на его окраине. Далее они были обнаружены и остановлены.
Понеся большие потери, диверсанты отступили на территорию Украины. Однако также были уничтожены. После чего еще одна группа боевиков выдвинулась для эвакуации убиты и раненых. Она была ликвидирована огнем РСЗО «Торнадо». Таким образом потери противника составили более 50 человек.
Всего с 12 по 14 марта при попытках прорваться на территории России было ликвидировано более 1,5 тысяч боевиков. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
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«Огнем артиллерии, ударами армейской авиации и применением управляемых авиационных бомб противнику было нанесено огневое поражение. Для исключения подхода резервов, было осуществлено дистанционное минирование местности», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Всего с 12 по 14 марта при попытках прорваться на территории России было ликвидировано более 1,5 тысяч боевиков. Также уничтожено 18 танков и 23 боевые бронированные машины.
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Элина Позднякова