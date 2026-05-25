В Анапе нашли живой пропавшую полтора месяца назад девочку из Петербурга
Сотрудники полиции нашли восьмилетнюю девочку из Санкт-Петербурга, пропавшую около полутора месяцев назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу поискового отряда «ЛизаАлерт».
Ребёнка обнаружили сотрудники полиции в Анапе неделю назад. Сейчас девочка уже находится в Петербурге. В ходе разбирательства правоохранители установили, что школьницу вывезла в другой город её мать.
Суд ранее лишил женщину родительских прав. Сейчас сотрудники профильных ведомств выясняют все обстоятельства происшествия и оценивают условия, в которых находился ребёнок. О местонахождении матери и её возможной ответственности на текущий момент не сообщается.
Ранее следователи в Североморске возбудили уголовное дело против 31-летней местной жительницы. Женщина в течение трёх месяцев истязала свою четырёхлетнюю дочь.
