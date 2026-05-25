Собака выстрелила из дробовика и попала в женщину

Фото: Istock/LightFieldStudios

В американском штате Небраска на заправке собака случайно выстрелила из дробовика, который лежал в автомобиле. Пуля попала в женщину в соседней машине. Об этом сообщает портал Wion.



Водитель внедорожника припарковался на стоянке. В это время собака на заднем сиденье решила перебраться с одного места на другое и нечаянно задела заряженный дробовик. Раздался выстрел.

Дробь пробила пассажирскую дверь машины, которая стояла на неподалёку, и попала в руку женщины за рулём. Родственники доставили раненую американку в больницу. Полученное ранение не угрожает её жизни. Отмечается, что законы штата запрещают перевозить в машине заряженное оружие. Хозяева собаки и владелец дробовика задержаны.

Ольга Щелокова

