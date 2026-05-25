Собака выстрелила из дробовика и попала в женщину
В американском штате Небраска на заправке собака случайно выстрелила из дробовика, который лежал в автомобиле. Пуля попала в женщину в соседней машине. Об этом сообщает портал Wion.
Водитель внедорожника припарковался на стоянке. В это время собака на заднем сиденье решила перебраться с одного места на другое и нечаянно задела заряженный дробовик. Раздался выстрел.
Дробь пробила пассажирскую дверь машины, которая стояла на неподалёку, и попала в руку женщины за рулём. Родственники доставили раненую американку в больницу. Полученное ранение не угрожает её жизни. Отмечается, что законы штата запрещают перевозить в машине заряженное оружие. Хозяева собаки и владелец дробовика задержаны.
Ранее в Иркутской области во время фотосессии погибла 24-летняя девушка. Она встала на узкий скальный выступ на большой высоте и сорвалась.
