Роженица умерла в Новочеркасске Ростовской области, задержали врача

05 июня 2026, 22:13

Фото: istockphoto/Motortion

В Новочеркасске Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали врача по подозрению в причастности к смерти 27-летней пациентки после родов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».