Роженица умерла в Новочеркасске Ростовской области, задержали врача
В Новочеркасске Ростовской области сотрудники правоохранительных органов задержали врача по подозрению в причастности к смерти 27-летней пациентки после родов. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России, пишет «Лента.ру».
Медику предъявили обвинение по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определённых действий.
По информации других источников, подруга погибшей рассказала, что беременность у женщины была доношенной и протекала без осложнений. Проблемы возникли после введения эпидуральной анестезии: сначала у роженицы начались судороги, затем отказали ноги, после чего она впала в кому.
Утверждается, что анестезию вводил врач Михаил Цебадзе. Согласно открытым данным, его профессиональный стаж превышает 36 лет.
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