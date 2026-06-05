Водитель насмерть сбил четырехлетнюю девочку в Тверской области
В Твери на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль Hyundai Elantra насмерть сбил четырехлетнюю девочку. Трагедия случилась на улице 1-я Суворова, 15, сообщили в региональной Госавтоинспекции.
За рулем находился водитель 1983 года рождения. На месте происшествия работают оперативные службы, устанавливаются все обстоятельства аварии.
Еще одно громкое ДТП произошло на северо-востоке Москвы. На улице Гостиничной, 9 автомобиль Genesis совершил наезд на ребенка, который, по предварительным данным, внезапно выбежал на проезжую часть.
После этого водитель скрылся с места аварии. Пострадавшего малыша госпитализировали в тяжелом состоянии.
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