Россиянку задержали в США после поездки к Ниагарскому водопаду
59-летняя россиянка Алевтина Соболева оказалась в центре разбирательства с американскими миграционными службами после поездки к Ниагарскому водопаду.
Как сообщает SHOT, женщину сотрудники ICE задержали 20 июля в аэропорту Буффало после возвращения с туристической поездки. По словам родственников, Алевтина находилась в США на законных основаниях — у неё было разрешение на работу, медицинская страховка и удостоверение личности REAL ID.
После задержания россиянку сначала отправили в тюрьму в Огайо, а затем перевели в центр содержания мигрантов в Луизиане. По данным источника, попытка её депортации не состоялась, однако позже адвокату женщины сообщили, что Алевтина якобы уже была выслана из страны. Позднее выяснилось, что эта информация могла быть ошибочной.
Особую обеспокоенность семьи вызывает состояние здоровья россиянки. Родственники рассказали, что у Алевтины диагностирована прогрессирующая мозжечковая атаксия — серьёзное заболевание, которое влияет на координацию движений и может сопровождаться тремором, нарушением речи и другими симптомами.
По словам близких, находясь под стражей, женщина уже несколько недель не получает необходимого лечения. Сейчас она ожидает первое судебное заседание по своему делу, которое назначено на 12 августа.
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