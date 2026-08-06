Россиянку задержали в США после поездки к Ниагарскому водопаду

06 августа 2026, 12:31

Россиянку отправили в тюрьму в Огайо после поездки к Ниагарскому водопаду

Фото: Istock / Ernest Kung

59-летняя россиянка Алевтина Соболева оказалась в центре разбирательства с американскими миграционными службами после поездки к Ниагарскому водопаду.