Россиянку задержали за участие в террористической организации

Фото: iStock/ Synthetic-Exposition

В Татарстане задержали местную жительницу, подозреваемую в участии в деятельности женской структуры международной террористической организации, которая запрещена на территории РФ.



Оказалось, что дома у россиянки проходили нелегальные собрания. Пришедшие обсуждали идеи радикального ислама, а еще пропагандировали принципы террористической организации.

В УФСБ России по Республике Татарстан обратили внимание, что на встречах говорили о запрещенной экстремистской литературе, демонстрировали отчеты о проделанной работе и вербовали новых людей.

Как выяснило агентство «Татар-информ», речь идет об организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.

Известно, что возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».

*Запрещенная организация на территории Российской Федерации

Ольга Енгалычева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0