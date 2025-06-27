Россиянку задержали за участие в террористической организации
В Татарстане задержали местную жительницу, подозреваемую в участии в деятельности женской структуры международной террористической организации, которая запрещена на территории РФ.
Оказалось, что дома у россиянки проходили нелегальные собрания. Пришедшие обсуждали идеи радикального ислама, а еще пропагандировали принципы террористической организации.
В УФСБ России по Республике Татарстан обратили внимание, что на встречах говорили о запрещенной экстремистской литературе, демонстрировали отчеты о проделанной работе и вербовали новых людей.
Как выяснило агентство «Татар-информ», речь идет об организации Хизб ут-Тахрир аль-Ислами*.
Известно, что возбудили уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической».
*Запрещенная организация на территории Российской Федерации
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