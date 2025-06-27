Следствие проверит исчезновение женщины с 6-летним сыном после катания на сапе в Дагестане

27 июня 2025, 20:38

В Дагестане начали доследственную проверку после пропажи в море женщины с сыном

Фото: iStock/ blinow61

В Республике Дагестан следователи инициировали проверку из-за пропажи в море российской туристки, которая уехала кататься на сапе с сыном. Об этом сообщило республиканское управление Следственного комитета России (СКР) на своем сайте.





Следствие полагает, что проводятся проверочные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств случившегося.



Согласно предварительной информации, доска перевернулась — это и привело к трагедии.





«На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели ГУ МЧС России по Республике Дагестан <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — уточнили в СК по Республике Дагестан.