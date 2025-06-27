В Сеуле мужчина поджег вагон метро с людьми из-за развода
В Сеуле мужчина облил бензином и поджег вагон метро с людьми из-за развода. Пострадали 23 человека, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Обезумевший после расставания Вон стал выливать бензин из канистры в метро прямо в час пик. Внутри вагона пребывали десятки человек. Пассажиры в панике предпринимали попытки спрятаться, однако 67-летний мужчина поджег вагон. Все случилось в подводном туннеле под рекой Хан, что сильно усложнило эвакуацию и ликвидацию последствий инцидента.
Всего 22 человека попали в больницу с отравлением дымом, и еще 129 пассажирам оказали медицинскую помощь на месте. Среди них и сам поджигатель, его госпитализировали, а потом задержали. Клюевым мотивом преступления стало недовольство Вона решением суда о его разводе с супругой.
Ранее сообщалось, что 19-летнего студента приговорили к восьми годам лишения свободы после того, как его избранница заявила об изнасиловании. Она оговорила его по требованию мамы.
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