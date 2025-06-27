В Уфе 19-летнего студента осудили за изнасилование любимой, несмотря на отсутствие следов

27 июня 2025, 19:46

Mash: 19-летнего студента осудили за то, что его девушка забеременела

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

19-летнего студента приговорили к восьми годам лишения свободы после того, как его избранница заявила об изнасиловании. Она оговорила его по требованию мамы. Теперь несчастные влюбленные планируют расписаться в исправительной колонии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.