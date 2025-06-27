В Уфе 19-летнего студента осудили за изнасилование любимой, несмотря на отсутствие следов
19-летнего студента приговорили к восьми годам лишения свободы после того, как его избранница заявила об изнасиловании. Она оговорила его по требованию мамы. Теперь несчастные влюбленные планируют расписаться в исправительной колонии. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Антон и 17-летняя Мария начали встречаться в прошлом году. Против их отношений были родители и парня, и девушки. Влюбленные из Уфы решили, что если заведут ребенка, то близкие изменят свое отношение к их роману. Вскоре девушка забеременела, о чем пара радостно сообщила родственникам.
Тогда мама Марии повела дочь в полицию и потребовала заявить, что ее изнасиловали. Девушка так и сделала. Стоит отметить, что медэкспертиза не показала следов насилия, однако на молодого человека все равно завели уголовное дело и приговорили к восьми годам.
После того, как девушка родила, ее мать смягчилась. Теперь семья намерена обжаловать решение суда. Когда Марии исполнится 18 лет, пара планирует пожениться в СИЗО.
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