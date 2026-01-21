Мощное землетрясение произошло в одной стране
В среду, 21 января, Филиппины испытали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует РИА Новости.
Подземные толчки начались в 09:33 по местному времени (04:33 мск). Эпицентр находился в 38 километрах к юго-западу от Каламансиг, где проживают около 13 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.
Сейсмологи отмечают, что такие события могут вызвать опасения среди местных жителей. Пока информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Специалисты продолжают следить за ситуацией и рекомендуют сохранять спокойствие.
Ранее поступила информация, что Земля подверглась мощнейшему за последнее столетие радиационному шторму. Такое заявление сделала лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.
Читайте также: