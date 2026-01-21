Достижения.рф

Мощное землетрясение произошло в одной стране

У берегов Папуа-Новой Гвинеи произошло землетрясение магнитудой 6,5
В среду, 21 января, Филиппины испытали мощное землетрясение магнитудой 5,2. Об этом информирует РИА Новости.



Подземные толчки начались в 09:33 по местному времени (04:33 мск). Эпицентр находился в 38 километрах к юго-западу от Каламансиг, где проживают около 13 тысяч человек. Очаг располагался на глубине 10 километров.

Сейсмологи отмечают, что такие события могут вызвать опасения среди местных жителей. Пока информация о разрушениях или пострадавших не поступала. Специалисты продолжают следить за ситуацией и рекомендуют сохранять спокойствие.

Дарья Осипова

