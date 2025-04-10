«Дикость и средневековье»: в СПЧ раскритиковали демонстрацию тела подростка на площади в Чечне

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Демонстрация тела 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева на площади города Ачхой-Мартана в Чечне, который, как утверждают местные власти, напал на пост ДПС – это дикость и средневековье. С таким мнением выступила член Совета по правам человека при президенте России Ева Меркачёва.
Общественница заявила, что произошедшее является культурным и цивилизационным шагом назад. Также это не соответствует никаким нормам право.
Меркачёва пояснила, что человечество прошло огромный путь развития, чтобы уйти от кровных местей, смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение.
Многочисленные исследования доказали, что жестокие наказания не ведут к сокращению числа преступлений, а, напротив, ожесточают общество и поднимают уровень агрессии до неконтролируемого, подчеркнула член СПЧ в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в сети распространилось видео с телом Хумашева, которое выставили на площади у администрации города Ачхой-Мартана напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат – сила».
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Меркачёва пояснила, что человечество прошло огромный путь развития, чтобы уйти от кровных местей, смертных казней и того, чтобы выставлять жестокость на всеобщее обозрение.
Многочисленные исследования доказали, что жестокие наказания не ведут к сокращению числа преступлений, а, напротив, ожесточают общество и поднимают уровень агрессии до неконтролируемого, подчеркнула член СПЧ в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее в сети распространилось видео с телом Хумашева, которое выставили на площади у администрации города Ачхой-Мартана напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат – сила».
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Анастасия Чинкова