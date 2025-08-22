В Казахстане женщина годами терпела побои от мужа ради детей — он забил ее до смерти
В Казахстане мать двоих детей избили до смерти. Об этом пишут местные СМИ.
Погибшей Ляззат Таскынбаевой было 39 лет. У нее остались двое маленьких дочерей.
По предварительной информации, между супругами возник конфликт, который привел к трагедии. В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый был задержан и взят под стражу.
Семья погибшей утверждает, что последние пять лет жизни Ляззат были наполнены страданиями. Ее муж систематически избивал ее, особенно когда выпивал. Женщина терпела ради детей, надеясь, что супруг изменится.
В день трагедии мужчина снова начал избивать Ляззат. Удар пришелся в затылок, и именно от этого она скончалась.
Дочери, плача у тела матери, кричали: «Мама, проснись! Ты же просто лежишь! Вставай».
