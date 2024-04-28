В Калужской области цистерна с бензином взорвалась после попадания БПЛА

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В Калужской области цистерна с бензином взорвалась после падения двух беспилотников, об этом пишет Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, беспилотники самолётного типа упали на нефтебазу «Калуганефтепродукт» в городе Людиново.
После падения двух беспилотных летательных аппаратов самолётного типа произошёл взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров. Через полчаса после взрыва не нефтебазу упал ещё один беспилотник.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские силы ПВО отбили атаку 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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После падения двух беспилотных летательных аппаратов самолётного типа произошёл взрыв цистерны с бензином объемом почти 700 кубических метров. Через полчаса после взрыва не нефтебазу упал ещё один беспилотник.
Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские силы ПВО отбили атаку 17 украинских беспилотных летательных аппаратов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева