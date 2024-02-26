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Ростовские хирурги удалили 40 опухолей из тела беременной женщины

26 февраля 2024, 18:37
Фото: istockphoto/Gumpanat

Фото: istockphoto/Gumpanat

В Ростове-на-Дону врачи удалили из тела беременной женщины сразу 40 опухолей. Все они располагались в матке, что делало рискованными и сами предстоящие роды.
Новообразования были обнаружены при при плановом обследовании по поводу беременности. Её сразу же направили в Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии Ростовского государственного медицинского университета, где ей и предстояло рожать, сообщает телеграм-канал «Медицинская Россия».

Из тела необычной пациентки одну за другой удалили все 40 опухолей. К счастью, экстренное оперативное вмешательство прошло без осложнений. Под наблюдением медиков ростовчанка благополучно родила здоровую девочку.


По словам акушера-гинеколога Алины Галусяк-Смоляниновой, такие опухоли могут серьёзно осложнить протекание беременности и даже навредить плоду. Своевременное и умелое вмешательство ростовских хирургов помогло не только помогло пациентке успешно произвести на свет малыша, но и сохранило ей способность забеременеть и родить снова.

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#операция
#роды
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В Магадане пьяный угонщик попал в ДТП во время полицейской погони
В Магадане пьяный угонщик без прав попал в ДТП во время полицейской погони
26 февраля 2024, 19:01

Фото: iStock/z1b

Суд в Магадане отправил в спецприемник отдела полиции 36-летнего жителя города за угон автомобиля, ДТП и управление машиной в состоянии алкогольного опьянения и без прав, сообщает управление ГИБДД по региону.
По данным управления, подсудимый, 36-летний местный житель, лишенный водительских прав, угнал чужой автомобиль, обнаружив его на улице Гагарина с ключами в замке зажигания. Владелец временно отлучился в магазин.

Через некоторое время мужчину на угнанном автомобиле заметили сотрудники ДПС. Нарушитель проигнорировал требования остановиться и попытался скрыться. В результате неудачного маневра он выехал с дороги на проспекте Карла Маркса и врезался в сугроб.

Суд решил поместить угонщика на 10 суток в спецприемник городского отдела полиции. Полиция возбудила уголовное дело за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения.

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#сотрудники
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Двое детей получили ранения под обстрелом села Новая Таволжанка
26 февраля 2024, 18:52

Фото: iStock/Motortion

Двое детей получили ранения в результате атаки ВСУ на Белгородскую область, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Вооружённые силы Украины прямо сейчас обстреливают белгородское село Новая Таволжанка.

По предварительной информации, киевский режим обстреливает мирные российские населённые пункты при помощи реактивных систем залпового огня RM-70 Vampire.

В результате прилёта по трёхэтажному многоквартирному дому двое детей получили осколочные ранения и контузию.

Как сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков, около 18:30 над регионом сработала система ПВО, был сбит украинский беспилотник.

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#обстрел
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#пво
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Актёра Канахина* приговорили к пожизненному сроку за госизмену
26 февраля 2024, 16:11

Фото: iStock/ronstik

Актёра из сериала «Глухарь» Кирилл Канахин* заочно приговорили к пожизненному лишению свободы за государственную измену.
Напомним, в отношении 41-летнего российского актёра было возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена».

В нынешнем российско-украинском конфликте Канахин* принимает участие в боевых действиях на стороне Вооружённых сил Украины, а весной 2023 года он принимал участие в вооружённых нападениях на мирные районы Белгородской и Брянской областей.

26 февраля 2024 года суд заочно приговорил Канахина* к пожизненному лишению свободы. В настоящий момент Канахин* находится на Украине.

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Обвинение запросило пожизненный срок для маньяка Тагирова, убившего 30 женщин

В Узбекистане вынесли приговор 23 обвиняемым по делу о гибели 68 детей от сиропа

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#актёр
#суд
#госизмена
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Обвинение запросило пожизненный срок для маньяка Тагирова, убившего 30 женщин
26 февраля 2024, 15:59

Фото: iStock/Pawel Kajak

Обвинение запросило пожизненный срок для серийного маньяка Радика Тагирова, которого обвиняют в убийстве более 30 пожилых женщин, об этом сообщает «РИА Новости».
Тагирова окрестили «поволжским маньяком», поскольку орудовал он в городах Приволжского и Уральского федеральных округов.

По версии следствия, с марта 2011 по сентябрь 2012 года он совершил не менее 34 нападений на женщин в возрасте от 75 до 90 лет. Тагиров пробирался в квартиры к одиноким пенсионеркам, представляясь сотрудником ЖКХ, душил их подручными предметами, а затем выносил оттуда всё ценное.

Задержать подозреваемого удалось 1 декабря 2020 года. Им оказался 38-летний житель Татарстана.

Как стало известно 26 февраля 2024 года, обвинение просит лишить Тагирова свободы на пожизненный срок.

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Жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор

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#суд
#убийство
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Жительница Северного Бутово попала под снегоуборочный трактор
26 февраля 2024, 15:39

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Москвичка пострадала, попав под снегоуборочную технику во дворе своего дома, об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По информации СМИ, 34-летняя жительница Северного Бутово вышла выгулять собаку во двор своего дома, расположенного по адресу улица Дмитрия Донского 17.

«В какой-то момент водитель трактора на большой скорости резко поехал назад, так как на улице было скользко, отбежать далеко от трактора я не смогла. Получилось только отбросить собаку. В итоге он догнал меня и сбил», — рассказала изданию пострадавшая. По её словам, после случившегося трактор проехался по ней ещё раз.

Москвичку экстренно госпитализировали в больницу. К счастью, серьёзных травм и переломов у неё не обнаружили. Сейчас состояние женщины остаётся стабильным.

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#москва
#снегоуборочная техника
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«Хотел сорвать уроки»: В Мордовии девятиклассник несколько раз «заминировал» школу
В Мордовии ФСБ нашла подростка, «минировавшего» школу, чтобы сорвать уроки
26 февраля 2024, 15:37

Фото: istock / Natalia Bodrova

В Мордовии сотрудники ФСБ разыскали девятиклассника, который рассылал ложные сообщения о минировании школы. Об этом информирует РИА Новости.

По информации ведомства, ученик Кадошкинской средней школы в декабре 2023 года и январе 2024 года отправил на почту администрации сообщения об угрозах совершения теракта в здании школы. Таким образом 15-летний подросток планировал сорвать занятия.

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили взрывных устройств и взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Ранее ФСБ показала кадры с «агентом-инвалидом» СБУ, закладывающим взрывчатку под машину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Судью из Иллинойса отправили в отставку за отмену приговора подростку-насильнику

Перед смертью предателя Кузьминова в Испании был убит ещё один гражданин России
Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области


#подросток
#школы
#уголовноетеракт
#фсб
#уголовное дело
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В подмосковном Строгино силовики разогнали свингер-пати
26 февраля 2024, 15:19

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Силовики накрыли очередную «голую вечеринку» в Московской области, об этом стало известно Telegram-каналу SHOT.
По информации СМИ, дикая вечеринка развязалась в частном коттедже подмосковном Строгине в ночь на 25 февраля.

Соседи проснулись посреди ночи от громко играющей в доме музыки. Они пытались позвонить хозяину коттеджа, постучаться в дверь, однако, всё это не сработало. Бросив попытки прекратить безобразие самостоятельно, соседи вызвали полицейских, которые вывезли из коттеджа 20 человек.

Выяснилось, что хозяин сдавал свой шикарный частный дом за 60 тысяч рублей в сутки. Ранее в нём уже неоднократно накрывали бордели, а на этот раз силовики вывезли из коттеджа участников настоящей свингер-пати.

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#подмосковье
#полиция
#секс
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Прокурор запросил пожизненный срок для актера из «Глухаря» за госизмену
Напавшему на брянское село актеру из «Глухаря» Канахину* грозит пожизненный срок
26 февраля 2024, 15:15

Фото: istock / Pattanaphong Khuankaew

Гособвинение запросило пожизненное наказание российскому актеру Кириллу Канахину* по обвинению в госизмене. Об этом информирует ТАСС,

Актер обвиняется по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершенный гражданином Российской Федерации). Сейчас он находится на Украине, его будут судить заочно.

Напомним, 41-летний Канахин* является сторонником праворадикальных националистических взглядов. Участвуя в боях на стороне ВСУ в «Русского добровольческого корпуса»**. Весной прошлого года он принимал участие в нападении на Белгородскую и Брянскую области.

Ранее сообщалось, что суд продлил арест актёру из сериала «Слово пацана» Базанову по делу об убийстве. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Тело девочки, пропавшей почти два месяца назад, нашли в Псковской области

*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**признан террористическим и запрещен в России
#актёр
#ук
#наказание
#переход
#всу
#рф
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«Преследовал и показывал половой орган»: Подмосковный полицейский изнасиловал подростка
В подмосковном Щелкове 20‑летний полицейский изнасиловал школьницу
26 февраля 2024, 14:57

Фото: istock / cirquedesprit

Подмосковного полицейского заподозрили в изнасиловании девочки. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в полиции.

«Полицейский изнасиловал подростка и был уволен из органов внутренних дел», — заявил собеседник издания.
По данным ГУМВД, сотрудника патрульно-постовой МУ МВД России «Щёлковское» уволили из-за совершенного «противоправного деяния в отношении несовершеннолетней».

Как сообщает МК, 16-летняя девочка познакомилась с полицейским на сайте для знакомств. Школьница хотела стать криминалистом, поэтому заинтересовала в общении. На первом свидании мужчина не понравился девочке и после непродолжительной встречи она захотела уехать. Тогда постовой подкараулил ее на остановке и показал подростку половой орган.

После провального свидания сотрудник с угрозами преследовал потерпевшую. Он затащил в машину и изнасиловал ее, после чего предложил деньги за молчание и запугал, что она не сможет доказать факт совершения преступления. Но дома девочка рассказала об этом матери, и на следующий день они подали заявление в полицию. В тот же день полицейского уволили, а 25 февраля его задержали.

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