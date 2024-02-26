Ростовские хирурги удалили 40 опухолей из тела беременной женщины

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В Ростове-на-Дону врачи удалили из тела беременной женщины сразу 40 опухолей. Все они располагались в матке, что делало рискованными и сами предстоящие роды.
Новообразования были обнаружены при при плановом обследовании по поводу беременности. Её сразу же направили в Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии Ростовского государственного медицинского университета, где ей и предстояло рожать, сообщает телеграм-канал «Медицинская Россия».
Из тела необычной пациентки одну за другой удалили все 40 опухолей. К счастью, экстренное оперативное вмешательство прошло без осложнений. Под наблюдением медиков ростовчанка благополучно родила здоровую девочку.
По словам акушера-гинеколога Алины Галусяк-Смоляниновой, такие опухоли могут серьёзно осложнить протекание беременности и даже навредить плоду. Своевременное и умелое вмешательство ростовских хирургов помогло не только помогло пациентке успешно произвести на свет малыша, но и сохранило ей способность забеременеть и родить снова.
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Александр Бойцов