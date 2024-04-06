Ростовские власти опровергли данные ГУР Украины о подрыве нефтепровода в Азове

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Информация о предполагаемом ударе по нефтепроводу в Ростовской области, распространенная Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, не соответствует действительности.
Об этом 6 апреля заявил представитель региональных властей Юлия Насулина, передает РИА Новости.
Утром 6 апреля на сайте украинского разведывательного ведомства появилась информация о предполагаемом взрыве нефтепровода в Азове.
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«Эти данные не подтверждаются. Это дезинформация», — отметила она.
Утром 6 апреля на сайте украинского разведывательного ведомства появилась информация о предполагаемом взрыве нефтепровода в Азове.
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Артем Кузьмин