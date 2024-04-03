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«Разрушение неизбежно»: ГУР Украины готовит мощную атаку на Крымский мост

The Guardian: ГУР Украины собирается уничтожить Крымский мост в начале 2024 года
03 апреля 2024, 10:59
Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской разведки.
«Крымский мост планируется уничтожить в первой половине 2024 года. Его разрушение неизбежно», — заявил представитель ГУР.

При этом он подчеркнул, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже имеет почти все средства для выполнения поставленной задачи. Издание считает, что атака может осуществиться с помощью беспилотников.


Ранее Буданов* уже анонсировал новые атаки ВСУ на Крымский мост. Он заявлял, что ВСУ готовят «новые сюрпризы» для России, а также посоветовал гражданскому населению Крыма отказаться от перемещения по мосту в целях безопасности.

Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.

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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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#крымский мост
#гур украины
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«Закрыли в подвале как собаку»: военный ВСУ — о наказаниях для провинившихся
Солдат ВСУ Васькин рассказал о пыточных подвалах для провинившихся
03 апреля 2024, 11:04

Фото: Istock/Aleksandr Zyablitskiy

Провинившихся военнослужащих ВСУ запирают в пыточных подвалах, рассказал изданию «Зеркало недели» украинский солдат Андрей Васькин.
Руководство отправило военнослужащих ВСУ «закопаться в чистом поле» неподалёку от позиций, откуда ушли два батальона. Они оказались без связи, артиллерии и возможности эвакуировать раненых, рассказал Васькин.

Так, командование заставляет солдат сидеть в окопах по два-три месяца, что негативно сказывается на здоровье. Например, у самого Васькина начались проблемы с лёгкими, которые привели к тому, что он начал задыхаться.

Тогда военнослужащий попросил доставить его в медучреждение, но вместо этого двое якобы представителей Военной службы правопорядка отвезли его в «воспитательный дом». Там они допросили Васькина, забрали мобильный телефон и заперли в подвале «как собаку».

На жалобу, которую он отправил в Минобороны Украины, ему ответили, что его, как и других солдат, разместили в подвалах и блиндажа «из-за воздушной тревоги».

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#всу
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ВСУ начали применять радиомаяки-ловушки для выявления мест дислокации ВС РФ
03 апреля 2024, 09:47

Фото: istockphoto/vadimrysev

Вооружённые силы Украины (ВСУ) начали применять установленные на беспилотниках скрытые радиомаяки. С их помощью противник определяет места дислокации российских войск.
Об этом рассказал ТАСС директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Радиомаяк представляет собой автономное устройство с LoRaWan-начинкой. Он ни к чему не подключён, при этом крепится к дрону намертво. Изначально ВСУ использовали их для поиска упавших БПЛА, но затем начали применять для выявления мест расположения подразделений ВС РФ.

Радиомаяк функционирует в энергосберегающем режиме и может работать длительное время без дополнительной подзарядки, продолжил эксперт. Устройство принимает GPS и шлет редкие, но мощные пакеты сигналов по LoRaWan. Специалисты ЦКБР получили данные по этим маякам и исследовали их благодаря бдительности российских военнослужащих, сумевших распознать то, что может нести угрозу, отметил Кузякин. ЦКБР предупредил о новой угрозе все российские подразделения.

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В России увеличилось число желающих отправиться на СВО после теракта в «Крокусе»
МО: более 100 тыс. человек пошли служить по контракту в ВС РФ с начала года
03 апреля 2024, 09:42

Фото: iStock/scaliger

В Москве и других российских городах увеличилось число желающих заключить контракт с Минобороны РФ и отправиться в зону спецоперации после теракта в «Крокус сити холле». Об этом сообщили в оборонном ведомстве России.
Всего с начала текущего года на службу по контракту в ВС РФ поступило уже более 100 тысяч человек. Однако за последние полторы недели число желающих принять участие в спецоперации сильно увеличилось. За последние 10 дней контракты заключили порядка 16 тысяч россиян.
«В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье», — пояснили в Минобороны РФ.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса».

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Харьков «перестал существовать», до Часов Яра осталось 500 метров: последние новости СВО
03 апреля 2024, 09:13

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Российские бойцы идут в наступление на нескольких участках фронта, нанося удары по замаскированным позициям ВСУ и объектам стратегической инфраструктуры Украины. О том, где противник стягивает резервы и готовится к обороне, и на каком участке фронта продвинулась российская армия, расскажет редакция «Радио 1».

Донецкое направление


Российские войска обходят противника с южной и северной стороны Новомихайловки. Об этом сообщает телеграм-канал «WarGonzo». Ожесточенные бои продолжаются в Первомайском. В районе Тоненького российские войска пытаются развить наступление в направлении Уманского, ВСУ оказывают серьезное сопротивление.

Также ВС РФ наступают на окраинах Семёновки и в Бердычах.

Российские войска наступают в западном направлении южнее частного сектора Тимирязева. Пехоте удалось продвинуться на 500 метров до вырытой траншеи, которую ВСУ успели оборудовать за последние несколько месяцев.

Бахмутское направление


Российская армия подходит ближе к окраинам Часов Яра. До границ города осталось не больше 500 метров. По городу активно работает авиация и артиллерия, подготавливая почву для будущего штурма. ВСУ готовятся к обороне и стягивают дополнительные резервы.


Харьковское направление


Из-за систематических ударов ВС РФ по стратегическим предприятиям, в Харькове оказались выведены из строя многие промышленные центры. По мнению британского эксперта Александра Меркуриса, Харьков перестал существовать как экономический центр Украины.


Херсонское направление


Замаскированные опорные пункты ВСУ уничтожены ударами российских «Солнцепеков». Атака была произведена по позициям противника на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным оборонного ведомства, экипажи тяжелой огнеметной системы выжгли укрепления на площади до 40 тысяч квадратных метров.

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Российским военным осталось 500 метров до границы Часов Яра в ДНР
03 апреля 2024, 08:48

Фото: istockphoto/zabelin

Бойцам Вооружённых сил РФ осталось преодолеть около 500 метров для того, чтобы выйти к границе Часов Яра в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Государственной думы Виктор Водолацкий.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости, что Часов Яр с 2014 года стал для командования Вооружённых сил Украины важным логистическим пунктом. Туда для ротации подвозили свежие резервы, там была сосредоточена боевая техника для последующей отправки на разные направления боевых действий. С переходом Часов Яра и ведущих к нему дорог под контроль ВС РФ он утратит для ВСУ своё стратегическое значение.

Генерал ВСУ в отставке, бывший заместитель секретаря совета национальной безопасности Украины Сергей Кривонос признал, что положение украинских войск в районе Часов Яра очень сложное. Потери в рядах ВСУ растут, а контратаки не достигают своей цели.

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#вс рф
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«Города-смертники»: что будет со Славянском и Краматорском
Депутат Водолацкий: ВСУ превращают Славянск и Краматорск в города-смертники
03 апреля 2024, 08:45

Фото: iStock/Jakub Laichter

ВСУ хотят сделать Славянск и Краматорск городами-смертниками. Об этом рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Его слова передаёт РИА Новости.
«Это значит, что дальше мы выходим на линию Краматорск-Славянск-Красноармейск, где сейчас (главком ВСУ Александр – ред.) Сырский готовит так называемую линию обороны для того, чтобы эти города сделать городами-смертниками», — сказал Водолацкий.

Он пояснил, что ВСУ оборудуют укрепрайоны в каждом доме, детском саду и школе и ставят там тяжелое вооружение. Украинские военные также минируют социальные объекты, чтобы взорвать их при своем отходе из этих городов.

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Шведские наёмники принимают участие в боях на стороне ВСУ
МИД РФ: шведские наёмники принимают участие в боях на стороне ВСУ
03 апреля 2024, 08:34

Фото: iStock/johan_h

В МИД России сообщили, что шведские наёмники принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ, передаёт РИА Новости.
«Попытки внешнеполитического ведомства Швеции неуклюже легитимизировать подобных "солдат удачи" и таким образом фактически подстрекать к поездкам в "горячую зону" еще большее количество шведских граждан говорят о полном безразличии Стокгольма к судьбам собственных подданных», — заявили в МИД.

При этом в ведомстве уточнили, что на сайте посольства Украины в Швеции нет ссылки на украинский иностранный легион. Однако шведов вербуют по другим каналам.

По данным Минобороны РФ, на Украину приехало порядка 90 наёмников из Швеции, при этом 25 из них уже ликвидированы российскими силами.
В МИД напомнили, что власти зарубежных стран должны нести ответственность за их судьбы иностранных наёмников, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины.

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#наемники
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Некоторые украинские пленные просят российское гражданство
Алаудинов: некоторые пленные ВСУ просят российское гражданство
03 апреля 2024, 07:59

Фото: iStock/JessAerons

Некоторые украинские военнопленные просят российское гражданство. Об этом рассказал помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов, его словам передаёт РИА Новости.
По его словам, уроженец Донбасса Валерий Шевченко, который добровольно сдался в плен и перешёл на сторону ВС РФ, уже получил российский паспорт.

«Есть у нас сдающиеся в плен. Этот боец, который получил гражданство Российской Федерации, он сдался еще в прошлом году, он попросил гражданство России и обратился к Владимиру Владимировичу (Путину – ред.) с просьбой не отдавать его на ту сторону», — рассказал Алаудинов.

По его словам, в плену у ВС РФ несколько таких бойцов, которые просили российское гражданство. Алаудинов считает, что вопрос с ними также в скором времени будет положительно решён.

Кроме того, помощник главы Чечни подчеркнул, что противостояние идет не с украинскими гражданами. Он уточнил, что, давая гражданство РФ тем, кто не хочет воевать и готов сложить оружие, чтобы сохранить жизни, Россия показывает свой настрой в отношении украинцев.

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#паспорт
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«Военный кризис»: ВСУ рухнут, как только ВС РФ сконцентрирует удар в одном месте
Politico: фронт ВСУ рухнут, как только ВС РФ сконцентрируются в одном месте
03 апреля 2024, 07:26

Фото: iStock/JARAMA

Оборона ВСУ обвалится, как только армия России сконцентрирует свои силы в одном месте. Об этом пишет Politico, ссылаясь на высокопоставленных украинских командиров.
«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — говорится в материале.

Командиры ВСУ утверждают, что ВС РФ могут прорвать украинский фронт, потому что значительно превосходят армию Украины по численности. Также российские военные начали массовое применение планирующих авиабомб. При этом один из украинских офицеров также выразил мнение, что Запад уже не сможет помочь ВСУ справиться с натиском российской армии.

Таким образом, издание утверждает, что на Украине наступил военный кризис. Тем временем Россия собирает ресурсы и готовится к мощному наступлению в августе грядущего лета или даже раньше.

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