«Разрушение неизбежно»: ГУР Украины готовит мощную атаку на Крымский мост

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ГУР Минобороны Украины планирует третью атаку на Крымский мост и утверждает, что разрушение его будет неизбежным. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного представителя украинской разведки.
«Крымский мост планируется уничтожить в первой половине 2024 года. Его разрушение неизбежно», — заявил представитель ГУР.
При этом он подчеркнул, что глава ГУР Кирилл Буданов* уже имеет почти все средства для выполнения поставленной задачи. Издание считает, что атака может осуществиться с помощью беспилотников.
Буданов* подчеркнул, что контроль над акваторией Чёрного моря и присутствие украинских военных на полуострове Крым необходимо для успешной обороны и контрнаступления.
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*внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Элина Позднякова