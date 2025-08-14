«Жить не на что»: В Приморье многодетная мать убила младенца и выбросила его тело в реку

14 августа 2025, 11:50

Жительница Приморья призналась в убийстве и сокрытии тела младенца

Фото: Istock/Pawel Kacperek

В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве младенца. По данным следствия, 32-летняя жительница села Камень-Рыболов родила ребёнка дома, после чего лишила его жизни и скрыла преступление. Подробности сообщает Следственный комитет региона.