«Жить не на что»: В Приморье многодетная мать убила младенца и выбросила его тело в реку
В Приморском крае завершено расследование уголовного дела о жестоком убийстве младенца. По данным следствия, 32-летняя жительница села Камень-Рыболов родила ребёнка дома, после чего лишила его жизни и скрыла преступление. Подробности сообщает Следственный комитет региона.
3 июня женщина самостоятельно родила в ванной, а затем убила новорожденного и убедила мужа выбросить тело в реку Астраханка, выдав случившееся за мертворождение. Следствие также установило, что в 2021 году супруги оставили в подъезде другого новорожденного ребёнка — девочку, которую впоследствии удочерила другая семья. В семье уже воспитываются трое детей.
Подсудимая объяснила свои поступки крайне тяжелым материальным положением. Женщине предъявлено обвинение по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного). Следственные органы инициировали процесс лишения родительских прав. Уголовное дело направлено в суд, при этом расследование продолжается для установления всех обстоятельств преступления.
