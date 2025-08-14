Во Владивостоке несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ

14 августа 2025, 12:22

ЧП на владивостокской ТЭЦ-2: рабочие сорвались с высоты

Фото: Istock/francescoch

14 августа на территории ТЭЦ-2 во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие, которое привело к смерти нескольких специалистов, выполнявших работу на высоте. Подробности сообщает прокуратура Приморского края.