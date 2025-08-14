Во Владивостоке несколько человек сорвались с высоты при работах на ТЭЦ
14 августа на территории ТЭЦ-2 во Владивостоке произошло чрезвычайное происшествие, которое привело к смерти нескольких специалистов, выполнявших работу на высоте. Подробности сообщает прокуратура Приморского края.
По предварительным данным, инцидент произошёл при проведении высотных работ. Несколько специалистов подрядной организации упали с высоты во время выполнения работ. Точное количество пострадавших и их состояние на данный момент не уточняется.
Прокуратура начала проверку соблюдения требований охраны труда и техники безопасности на предприятии. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося.
Напомним о несчастном случае, который произошёл 25 июня на юге Москвы. Рабочий, проводивший работы на 30-м этаже, упал с высоты и получил травмы, несовместимые с жизнью. Медики констатировали смерть на месте.
