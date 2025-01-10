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Рождественское застолье закончилось кошмаром: 66-летний россиянин сотворил непоправимое со своей снохой, подробности

Фото: istockphoto / tiero

Фото: istockphoto / tiero

В рабочем посёлке Шатки произошла трагедия. Ночью 7 января в одной из квартир дома на Железнодорожной улице мужчина поссорился со своей снохой и напал на неё с ножом. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. «Радио 1» расскажет подробности инцидента.

Отмечали праздник в кругу семьи


Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 января. Вся семья собралась вместе. Они накрыли стол, чтобы отметить праздник в спокойной обстановке. Разговаривали на разные темы, связанные с прошлым, настоящим и будущим семьи. Делились своими планами.

Внезапно ситуация обострилась, когда 40-летняя Валентина рассказал своему 66-летнему свёкру, что хочет развестись и уйти из семьи. Она попыталась объяснить причины своего поступка, но мужчина отреагировал крайне враждебно. Уже спустя несколько минут пожилой мужчина напал на свою невестку. Женщина не смогла дать ему отпор.



В полицию обратился мужчина и сообщил, что между его возлюбленной и отцом произошёл конфликт, в результате которого женщина погибла. На месте происшествия полицейские были потрясены — это была не типичная поножовщина, а нечто гораздо страшнее: пенсионер не только убил женщину, но и сделал это с особой жестокостью, удивило даже опытных следователей.

Подставной убийца


На данный момент остаётся неясным, где находились остальные члены семьи в момент трагедии и почему никто не попытался остановить нападавшего. Ведь он не просто ударил несколько раз в порыве эмоций, но и продолжал свои действия и после смерти жертвы.

В социальных сетях сразу же появились предположения о том, что пенсионер не мог совершить такое жестокое преступление. Многие посчитали, что семья скрывает важные детали и на самом деле настоящим убийцей может быть кто-то другой.

Однако эти гипотезы пока не имеют под собой оснований. Сотрудники Следственного комитета задержали именно свекра погибшей и предъявили ему обвинения. Сам он не может внятно объяснить свой поступок, утверждая, что совершил убийство после словесной ссоры.

«По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

Следственные действия


В отношении жителя Шатковского района было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации проводит ряд следственных мероприятий, направленных на определение всех деталей совершённого преступления, а также сбор и укрепление доказательной базы.

Фото: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области

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#статьи
В Курске все школы проверят на предмет безопасности после нападения подростка
Хинштейн: В Курске проверят безопасность школ после нападения подростка
10 января 2025, 14:20

Александр Хинштейн (Фото: TG-канал А. Хинштейна)

В Курске проверят качество обеспечения безопасности во всех школах после нападения подростка. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Напомним, 10 января утром в школе №54 на северо-западе Курска произошло чрезвычайное происшествие. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в учебное заведение.

«Это серьёзный сигнал для всех нас. Сейчас совместно с Росгвардией, УМВД, ГУ МЧС и другими структурами мы проведем проверку обеспечения безопасности всех школ. Этим вопросом займемся детально и скрупулезно», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он добавил, что состоится соответствующая проверка и частной охранной организации (ООО «ЧОП «Содействие»), которая осуществляет работу в школе № 54 и других.

При этом Хинштейн призвал не нагнетать тревожность. Он уверил, что из случившегося будут сделаны необходимые выводы и предприняты действия, чтобы ничего подобного больше не повторилось.

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#происшествие
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#мчс
#любовь
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#жертвы
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Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Петербурге
10 января 2025, 13:58

Фото: iStock/maxim4e4ek

Народного артиста России Михаила Боярского экстренно госпитализировали в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, причиной стала ишемическая болезнь сердца, пишет Mash.
По данным издания, актёр в отделении неотложной кардиологии Мариинской больницы. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. Сейчас проводится обследование. При этом в разговоре с изданием Боярский обсуждать свое здоровье отказался.

Ранее «Радио 1» опубликовало список знаменитых и талантливых россиян, которые ушли из жизни в 2024 году. Среди них оказались Юрий Соломин, Светлана Моргунова, Александр Ширвиндт, Василий Уткин и другие.

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Байден предложил Харрис жечь на брифинге о пожарах в Лос-Анджелесе
10 января 2025, 13:21

Джо Байден (Фото: kremlin.ru)

Во время брифинга, посвященного опасным лесным пожарам в Лос-Анджелесе, президент США Джо Байден сделал неожиданное заявление, адресованное вице-президенту Камале Харрис. Об этом пишет РИА Новости.
Он, отмечая тяжелую ситуацию, в которой оказалась Харрис из-за близости её дома к зоне эвакуации, решил пошутить.

«Госпожа вице-президент, я знаю, что вас это задело напрямую, так что жгите... Не хотел каламбурить», — сказал он.

Эта реплика, хотя и была произнесена с юмором, не оставила равнодушными ни собравшихся журналистов, ни саму Харрис, которая, несмотря на напряженность ситуации, спокойно продолжила обсуждение текущих проблем, связанных с пожарной угрозой.

Напомним, что несколько дней назад Washington Post сообщила, что дом вице-президента, как и жилье десятков тысяч жителей Лос-Анджелеса, попал в зону эвакуации из-за бушующих лесных пожаров.

Ранее стало известно, что прибрежный город Малибу в округе Лос-Анджелес практически полностью выгорел из-за разрушительных лесных пожаров, охвативших штат Калифорния. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#жильё
#дом
#президент
#город
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Неразделенная любовь или суицидальная игра: в Курске вооруженный подросток ворвался в школу, причины, жертвы, видео
10 января 2025, 12:50

Фото: istockphoto /AlexLinch

10 января утром в школе №54 на Северо-Западе Курска произошло чрезвычайное происшествие. Подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках ворвался в учебное заведение. Подробности читайте в материале «Радио 1».

Подросток в балаклаве ворвался в курскую школу


По информации исполняющего обязанности губернатора Курской области Александра Хинштейна, около восьми часов утра в учебное заведение ворвался 16-летний подросток, одетый в шляпу и балаклаву, в его руках был молоток. Охранник, дежуривший на входе, по непонятной причине не смог его остановить.
Парень вбежал в здание и разбил окно. Попытки задержать его оказались безуспешными — юноша успел выскочить на улицу, разбив молотком стекло входной двери. Убегая, он оставил у входа сумку, в которой находились два ножа и бутылка с горючей жидкостью.

Управление Росгвардии по Курской области сообщило, что 10 января утром экипаж вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании, получил сигнал о сработавшей тревожной кнопке в школе №54.


Кем оказался нападавший


Экипаж Росгвардии прибыл на место инцидента в 8:06, всего через четыре минуты после активации тревожной сигнализации охранником. Однако к этому времени подросток уже успел покинуть территорию школы. Парень был задержан в четырех километрах от школы, когда пытался скрыться на дачах в СНТ «Мичуринец». В настоящее время с подростком работают специалисты, проводится проверка.

Личность задержанного установлена — это бывший ученик школы, где произошел инцидент. В настоящее время он обучается в другой школе Курска.


Момент нападения на школу №54 в Курске




Причины нападения на школу в Курске


По предварительной информации, поступок подростка был вызван напряженными отношениями с ученицей школы №54. При этом стоит отметить, что подросток никогда ранее не попадал в поле зрения психологов или полиции, как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Хинштейн, который также посетил место происшествия. Он провел беседы с директором школы, председателем комитета образования Курска и охранником.

По словам представителей полиции, юноша использовал легковоспламеняющуюся жидкость в попытке поджечь первый этаж здания. Однако его действия были своевременно остановлены, и никто не пострадал.

Согласно информации от SHOT, 16-летний Илья К. около полугода встречался с Ниной из 54-й школы. Накануне между подростками произошла серьёзная ссора, в ходе которой девушка сообщила, что расстаётся с ним. Ночью Илья опубликовал в интернете слоган опасной группы для подростков и фотографию с ружьём, после чего пришёл в школу своей бывшей и разбил молотком два стекла.

Еще одной версией нападения является то, что подросток мог играть в суицидальную игру, заданием в которой являлся поджог школы. Эта информация проверяется.


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Пьяный житель Дмитрова взломал дверь супермаркета
10 января 2025, 12:23

Фото: пресс-служба Росгвардии Подмосковья

Мужчину, незаконно проникшего в закрытый магазин, задержали в Дмитрове сотрудники Росгвардии, сообщает пресс-служба подмосковного главка ведомства.
«Информация о незаконном проникновении в закрытый магазин поступила ранним утром. На место происшествия — в один из супермаркетов, расположенных на Советской улице, — немедленно прибыл экипаж группы задержания», — говорится в сообщении.
Дверь магазина оказалась взломана, а внутри сотрудники Росгвардии обнаружили мужчину, находящегося в состоянии опьянения. Мужчина не смог внятно объяснить, почему он оказался в супермаркете.

Росгвардейцы задержали мужчину и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по факту проникновения в супермаркет проводится проверка.

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«Она всех во дворе достала»: за что и как 13-летний подросток убил шестилетнюю Мирославу и избежал наказания

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#росгвардия
#магазин
#дмитров
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«Она всех во дворе достала»: за что и как 13-летний подросток убил шестилетнюю Мирославу и избежал наказания
10 января 2025, 12:19

Фото: istockphoto / Edgar

В Харьковской области пропала шестилетняя Мирослава Третьяк, которая ушла гулять, но домой так и не вернулась. В результате поисков её нашли мертвой, а на теле были обнаружены признаки насилия. Позже правоохранительные органы задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в совершении этого страшного преступления. «Радио 1» расскажет о том, что произошло с Мирославой и какое наказание получил малолетний преступник.

Неприятный сосед


28 июля в поселке Старый Салтов, расположенном недалеко от Харькова, пропала 6-летняя девочка по имени Мирослава. Она ушла на прогулку, взяв с собой велосипед, но долго не возвращалась домой. Мать Мирославы рассказала, что в тот день девочка играла со своей подругой, когда к ним присоединился соседский мальчик Богдан Федь.

Семья Мирославы была против общения мальчика с маленькими девочками и неоднократно высказывала свои претензии его родителям.

«Она прибежала и говорит: "Мама, меня сосед обижает". Сказала, что он толкал её и выбросил обруч в виде рожек. Я сказала не трогать его и просто уйти и пообещала поговорить с его мамой, когда та придёт», — сообщила мама Миры Татьяна.

Ушла и не вернулась


Позже Мирослава вновь ушла гулять с подругой, но так с ней и не встретилась.

«А потом пришла подружка и спрашивает: "А Мира будет гулять?". Я говорю: "Она же к тебе пошла"», — рассказала мама погибшей.

Выяснилось, что девочка ушла с Богданом, после чего её больше никто не видел.

13-летний сосед Богдан жил в одном подъезде с Мирой. Когда мама девочки спросила у него, где её дочь, он сначала отрицал, что видел её, но затем сообщил, что Мира куда-то ушла.

Не получив чёткого ответа, Татьяна решила обратиться в полицию. В 18 часов родители Мирославы сообщили о пропаже девочки, и к поискам присоединились волонтёры из организации «Милена».

Жители улицы Некрасова рассказали, что полиция допрашивала Богдана, но он не предоставил никакой полезной информации. Подростка отпустили, и он присоединился к поискам девочки.

«Особо он не разговаривал. Кто-то попросил у него телефон, но Богдан не дал. Даже не разблокировал его. Но тогда никто не мог подумать, что с Мирославой случилось что-то плохое. Все надеялись, что ее найдут. И особого внимания на парня не обращали. А он все время пытался направить нас в какую-то другую сторону. Говорил, что нужно идти вон туда», — поделилась одна из жительниц.

Богдан Федь (фото: социальные сети)

Нашли без одежды


Поиски продолжались до поздней ночи, но спустя 12 часов Миру нашли. Полиция обнаружила одежду девочки, её шорты и нижнее бельё.

«Во время поисков люди нашли трусики и обувь, мы поняли, что произошло худшее. Я до 5:00 утра был возле того дома, но внутрь нас не пустили», — рассказал дедушка Миры.

Позже служебная собака обнаружила погибшую Мирославу в заброшенном здании. Девочке нанесли множество увечий.

Сотрудники полиции определили основного подозреваемого — тринадцатилетнего Богдана. Девочка была знакома с ним с самого рождения, так как они жили в одном многоквартирном доме. Мальчик часто проводил время с детьми младшего возраста, включая Мирославу и её одноклассницу Вику.

Полицейские задержали Богдана. В итоге подросток признался в том, что сделал.

«Богдан Ф. нанес многочисленные увечья Мирославе. Надругался раз до лишения жизни, и раз после», — установила судмедэкспертиза.

По словам Татьяны, на теле жертвы было обнаружено ДНК мальчика, а также его сумка, которой он пытался убить шестилетнюю девочку. Согласно результатам психиатрической экспертизы, подозреваемый «вменяем и осознает свои действия».

Мирослава Третьяк (фото: национальная полиция)

Издевался над животными


Тринадцатилетний Богдан — младший из пяти детей в многодетной семье. Из-за своего агрессивного поведения он уже попадал в поле зрения полиции.

Кроме того, сообщается, что мальчик издевался над животными и в четвёртом классе лишил жизни трёх щенков.

«Дрался, и кирпичами кидался, и палками. Внук с улицы пришел, лег и лежит. Я спрашиваю: "Что случилось?". Он отвечает: "Та с тем дурачком лучше не играть". Рассказал, что тот подбежал сзади и как замахнулся палкой», — вспоминает соседка.

Женщина подчеркнула, что мама подростка злоупотребляет алкоголем и избивает свою старшую дочь. Богдан же, в свою очередь, был любимчиком. Кроме того, он, как и его мать, тоже наносил сестре побои.

Однако в сельсовете сообщили, что семья не состояла на учёте у социальных служб.

Ещё одно уголовное дело


Мама Богдана утверждает, что её сын не мог совершить подобное преступление. Представитель семьи Мирославы Третьяк, адвокат Артём Донец утверждает, что глава Старосалтовского посёлка знал об агрессивном поведении подростка, подозреваемого в нападении на девочку.

«У нас есть документы, они у нас появились уже после принятия постановления Волчанским судом – о том, что сельский совет и управление социальной защиты знали и друг другу сообщали об этом парне. Поэтому, думаю, будет еще одно уголовное производство. Есть документальные подтверждение, и они добавлены как одно из оснований апелляционной жалобы», — сообщил Донец.

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Ни в чём не виноват


Правоохранительные органы начали уголовное производство. Пока полиция беседовала с матерью, старшая сестра пыталась оправдать брата через ТВ.

В эфире телешоу Богдан рассказал подробности трагедии и назвал виновного в смерти Мирославы. Аудиозапись разговора предоставила его сестра. По словам мальчика, взрослый мужчина на мотоцикле попросил его привести девочку к заброшенному зданию, пообещав разобраться с ней.

«Она всех во дворе достала», — поделился Богдан.

Соседи сообщили, что во время поисков Миры Богдан уводил группу от места преступления. Мама Богдана уверена, что кто-то взрослый точно замешан в преступлении.

«Я не верю, что это мой сын сделал. И сердце мое чувствует, что это не он. Я боюсь самосуда. Пожалуйста, найдите настоящего душегуба», — сказала она.

Мать подозреваемого Галина сообщила, что её сын вернулся домой в панике и начал стирать свою одежду. Однако она не обратила внимания на его поведение.

Семья подростка предполагает, что к преступлению могут быть причастны двое мужчин, которые недавно вышли из тюрьмы. Один из них был осуждён за насилие в отношении несовершеннолетней родственницы, а другой неоднократно флиртовал с пятнадцатилетней сестрой Богдана.

Мужчины дали показания полиции, но единственным официальным подозреваемым остаётся тринадцатилетний Богдан.

Дом, в котором жил предполагаемый убийца (фото: национальная полиция)

Решение суда


Волчанский районный суд Харьковской области принял решение о применении к 13-летнему подростку меры пресечения в виде помещения его в детский распределительный центр на 30 дней.

После вынесения приговора мальчику назначили три года обучения в специализированной школе. Татьяна считает приговор несправедливым. Она рассказала, что во время судебного процесса семью человека, убившего её ребёнка, охраняли сотрудники полиции.

«Знаете, у меня было желание его отправить на тот свет там же, в суде. Я даже спрашивала: что мне будет, если я отомщу за своего ребенка. Мне сказали: пожизненное. Сдержало то, что у меня ещё один ребенок. Вы не представляете, как сейчас мы живем. Я плачу каждый день. Я до сих пор слышу её голосок, как она меня зовет "мамочка"», — рассказала мама погибшей.

Она продолжает надеяться, что справедливость восторжествует и виновный будет наказан. Татьяна призналась, что никогда не сможет простить убийцу своей дочери и его семью. Они стали для неё врагами.

«Он не подсудного возраста — 13 лет. Но лично я бы его на пожизненное посадила. Сделал по-взрослому, отвечай по-взрослому. Я его никогда не прощу. Простила бы, если бы он вернул мне живую дочь, но это не возможно», — поделилась женщина.

Семья Мирославы Третьяк требовала 100 млн гривен компенсации за моральный ущерб, обвиняя государственные структуры в бездействии. Суд отклонил иск.

30 июля в Старом Салтове Миру похоронили.

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#полиция
#преступление
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#уголовное соседи
#жертвы
#убийство
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Подросток в балаклаве и с молотком ворвался в курскую школу
Хинштейн: Подросток в балаклаве и с молотком в руках ворвался в курскую школу
10 января 2025, 11:47

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В пятницу, 10 января, подросток в балаклаве и с молотком ворвался в школу № 54 города Курска. Пострадавших нет, юношу оперативно задержали. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Около 8 утра в здание школы ворвался 16-летний подросток в шляпе, балаклаве и с молотком в руках. Дежуривший на входе охранник почему-то не смог его остановить», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что парень смог вбежать в здание, разбил окно в коридоре, после чего выбежал из школы, попутно разбив стекло входной двери. Убегая, он бросил сумку, в которой нашли ножи и бутылку с жидкостью для розжига. Все произошло буквально за две минуты.

Уже через четыре минуты на место прибыл экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. К этому моменту подросток уже успел сбежать. Его задержали в четырех км от школы на территории дачного массива СНТ «Мичуринец».

Оказалось, что парень ранее учился в этой школе. Предварительно, он ворвался в школу из-за сложных отношений с одной из школьниц.

Хинштейн назвал ЧП серьезным сигналом для всех. Он отметил, что Росгвардия совместно с УМВД, ГУ МЧС и другими структурами проведет проверку обеспечения безопасности всех школ.

При этом врио губернатора региона призвал не нагнетать тревожность.

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#школы
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Жителя ДНР задержали по подозрению в госизмене
Сотрудники ФСБ задержали жителя ДНР за финансирование украинской армии
10 января 2025, 09:48

Фото: iStock/Yingko

Сотрудники ФСБ России задержали жителя Енакиево ДНР по делу о государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
По данным ФСБ, задержанный неоднократно переводил средства на электронные счета, которые используются для финансирования ВСУ. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

Иные подробности в настоящее время не приводятся.

Ранее сообщалось, что два подозреваемых арестованы в Москве по статье о государственной измене. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#дело
#уголовное дело
#ук
#мужчина
#рф
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Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид
Кузнецов: Сбербанк выявил 10 кредитных финансовых пирамид
10 января 2025, 09:19

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Сбербанк России сообщил о выявлении десяти кредитных финансовых пирамид, от действий которых уже пострадали 2,3 тысячи граждан. Об этом в интервью РИА Новости рассказал заместитель председателя правления банка Станислав Кузнецов.
По словам Кузнецова, мошенники адаптировали свои схемы и теперь предлагают жертвам оформить кредит на свое имя в обмен на обещание вознаграждения.

«Сейчас мы прорабатываем 10 подобных пирамид. У нас есть данные о 2300 пострадавших от этого вида мошенничества», — отметил он.

Суть схемы заключается в том, что жертва берет кредит, а значительная часть полученных средств передается мошенникам. Заемщику оставляют небольшую долю и обещают ежемесячные выплаты на погашение кредита, что позволяет избежать подозрений в течение нескольких месяцев. Однако после нескольких выплат мошенники исчезают с деньгами.

Кузнецов также подчеркнул, что Сбербанку уже удалось спасти клиентов от потерь на сумму 1,6 миллиарда рублей благодаря выявлению и предотвращению действий этих аферистов. Банк продолжает активную работу по борьбе с финансовыми пирамидами и предупреждению клиентов о возможных рисках.

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#банк
#выплаты
#кредит
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