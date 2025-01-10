Рождественское застолье закончилось кошмаром: 66-летний россиянин сотворил непоправимое со своей снохой, подробности

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В рабочем посёлке Шатки произошла трагедия. Ночью 7 января в одной из квартир дома на Железнодорожной улице мужчина поссорился со своей снохой и напал на неё с ножом. В результате полученных травм женщина скончалась на месте. «Радио 1» расскажет подробности инцидента.
Отмечали праздник в кругу семьи
Трагедия произошла в ночь с 6 на 7 января. Вся семья собралась вместе. Они накрыли стол, чтобы отметить праздник в спокойной обстановке. Разговаривали на разные темы, связанные с прошлым, настоящим и будущим семьи. Делились своими планами.
Внезапно ситуация обострилась, когда 40-летняя Валентина рассказал своему 66-летнему свёкру, что хочет развестись и уйти из семьи. Она попыталась объяснить причины своего поступка, но мужчина отреагировал крайне враждебно. Уже спустя несколько минут пожилой мужчина напал на свою невестку. Женщина не смогла дать ему отпор.
В полицию обратился мужчина и сообщил, что между его возлюбленной и отцом произошёл конфликт, в результате которого женщина погибла. На месте происшествия полицейские были потрясены — это была не типичная поножовщина, а нечто гораздо страшнее: пенсионер не только убил женщину, но и сделал это с особой жестокостью, удивило даже опытных следователей.
Подставной убийца
На данный момент остаётся неясным, где находились остальные члены семьи в момент трагедии и почему никто не попытался остановить нападавшего. Ведь он не просто ударил несколько раз в порыве эмоций, но и продолжал свои действия и после смерти жертвы.
В социальных сетях сразу же появились предположения о том, что пенсионер не мог совершить такое жестокое преступление. Многие посчитали, что семья скрывает важные детали и на самом деле настоящим убийцей может быть кто-то другой.
Однако эти гипотезы пока не имеют под собой оснований. Сотрудники Следственного комитета задержали именно свекра погибшей и предъявили ему обвинения. Сам он не может внятно объяснить свой поступок, утверждая, что совершил убийство после словесной ссоры.
«По ходатайству органов следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.
Следственные действия
В отношении жителя Шатковского района было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьёй 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации проводит ряд следственных мероприятий, направленных на определение всех деталей совершённого преступления, а также сбор и укрепление доказательной базы.
Фото: Telegram-канал СУ СК России по Нижегородской области
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