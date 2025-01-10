В Забайкальском крае по горячим следам схватили убийцу, зарезавшего двух людей

Фото: iStock/Daniel Tadevosyan
В Шилкинском районе Забайкальского края полиция задержала подозреваемого в убийстве двух человек и ранении еще одного. Об этом сообщили в пресс-службах регионального УМВД и СКР.
Инцидент произошел вечером 9 января в поселке Первомайский. В полицию поступил сигнал о подозрительном шуме в одной из квартир. Прибывшие на место полицейские обнаружили, что дверь заперта, и по согласованию с родственниками хозяйки проникли внутрь через балкон.
В квартире нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, а также раненого мужчину, которого доставили в больницу.
По данным следствия, преступление совершил 24-летний житель села Ононское, ранее неоднократно судимый. Его задержали в течение нескольких часов. С подозреваемым сейчас работают следователи.
На месте преступления проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух человек». На место происшествия выехали следователи-криминалисты для дальнейшего расследования.
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В квартире нашли тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти, а также раненого мужчину, которого доставили в больницу.
Фото: пресс-служба СУ СКР по Забайкальскому краю
По данным следствия, преступление совершил 24-летний житель села Ононское, ранее неоднократно судимый. Его задержали в течение нескольких часов. С подозреваемым сейчас работают следователи.
На месте преступления проведен осмотр, назначены судебные экспертизы, ведется допрос свидетелей.
Возбуждено уголовное дело по статье «убийство двух человек». На место происшествия выехали следователи-криминалисты для дальнейшего расследования.
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Мария Моисеева