Еще в одном российском городе бесследно исчезли двое малолетних детей
В Твери возбудили уголовное дело после пропажи двоих малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, пропали брат и сестра — 13-летняя Катя и девятилетний Артем. Об их исчезновении правоохранителям стало известно 16 марта.
Сейчас следователи и криминалисты совместно с волонтерами проводят масштабную поисковую операцию. Они уже осмотрели место последнего пребывания детей и прилегающую территорию.
Ранее сообщалось, что в Звенигороде спасатели применили новый метод поиска пропавшей девочки — они создали на реке искусственную волну с помощью аэролодок. Это поможет поднять на поверхность все, что обладает плавучестью, и разогнать лед.
