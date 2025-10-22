В Башкирии по делу об организации нелегальной миграции задержан замначальника миграционного управления
Baza: В Башкирии задержан замначальника миграционного управления и его коллеги
В Башкирии по делу об организации нелегальной миграции задержан замначальника миграционного управления. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
В Уфе сотрудники Следственного комитета и ФСБ провели обыски в управлении по вопросам миграции республики. В ходе оперативных мероприятий изъяты документы. Замначальника управления, майор полиции Рустам Абдрафиков, задержан. Также обыски проходят у его заместителя по вопросам трудовой миграции Вадима Тукташева, который отвечал за патенты.
Возбуждено уголовное дело по статье об организации нелегальной миграции.
