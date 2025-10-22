22 октября 2025, 10:24

Baza: В Башкирии задержан замначальника миграционного управления и его коллеги

Фото: iStock/undefined undefined

В Башкирии по делу об организации нелегальной миграции задержан замначальника миграционного управления. Об этом пишет Telegram-канал Baza.