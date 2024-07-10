Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ RT: маму подростка, подожженного в Москве, устраивает приговор убийце сына

RT: маму подростка, подожженного в Москве, устраивает приговор убийце сына

10 июля 2024, 19:26
Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Мать подростка, облитого бензином и подожженного на детской площадке в Москве, удовлетворена приговором в отношении убийцы ее сына. Об этом сообщает RT. Женщина отметила, что боялась приезжать на оглашение в суд.


«Мне было страшно, что Давид останется на свободе. На апелляцию я подавать не собираюсь. В планах подавать гражданский иск [о возмещении морального вреда]», — сказала собеседница журналистам.

Ранее Зюзинский районный суд столицы приговорил к пяти годам заключения 15-летнего подростка, который облил своего сверстника бензином и сжег его заживо. Жертва скончалась от полученных ожогов. Таким образом фигурант уголовного дела пранканул (разыграл) своего друга.

Читайте также:

Закопал заживо: россиянин получил 19 лет колонии за убийство любовницы и ее дочки

Изнасиловал, кинул на рельсы и сжёг: Как наказали подростка-изверга за убийство девочки

Изнасиловал 17 женщин, сжёг ребенка, повесил сына жертвы: как маньяк Миргород избежал пожизненного
#россия
#москва
#криминал
#суд
#новости
Подозреваемого в мошенничестве судью Матету госпитализировали с гипертонией
10 июля 2024, 19:08

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Главу Солнцевского суда столицы Артема Матету госпитализировали с гипертонией. Об этом изданию РБК сообщил защитник Андрей Аверин в рамках заседания судейской коллегии.
«Сегодня он [Матета] был госпитализирован с гипертонической болезнью второй степени», — заявил адвокат.

Коллегия судей должна была рассмотреть вопрос о возбуждении против Матеты уголовного дела по мошенничеству. Соответствующее представление направил Следственный комитет.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отложила слушание, признав неявку Матеты уважительной. Сторона защиты также отметила, что госпитализация судьи связана со стрессом. Он продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин попросил ВККС разрешить ему открыть дело в отношении Матеты.

Читайте также:

Бастрыкин отреагировал на изнасилование мигрантами сотрудницы «Матч ТВ»

Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства массовой драки в Краснодарском крае

Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб
#россия
#криминал
#судья
#мошенничество
#следственный комитет
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Times: житель Лондона расстрелял из арбалета жену и дочек комментатора BBC
10 июля 2024, 18:06

Фото: istockphoto/Yuriy_Kulik

Неизвестный расстрелял из арбалета семью спортивного телеведущего BBC Джона Ханта в городе Буши неподалеку от Лондона. Об этом сообщает издание The Times.
По данным журналистов, жертвами стрелка стали жена Ханта, которой 61 год, а также две дочки 25 и 28 лет. Мужчина нашел их ранеными в собственном доме. В убийстве подозревают 26-летнего Кайла Клиффорда, скрывшегося с места нападения.

По некоторой информации молодой человек был бывшим парнем одной из девушек. Полицейские предупредили, что разыскиваемый может быть вооруженным. Начальник правоохранителей графства Хартфордшир Джон Симпсон обратился к подозреваемому в прямом эфире.

«Кайл, если вы видите или слышите это, пожалуйста, свяжитесь с нами», — сказал Симпсон.

Ранее сообщалось, что неизвестный ранил полицейского в шею из арбалета в Сербии.

Читайте также:

Один человек погиб из-за сильной турбулентности на авиарейсе Лондон — Сингапур

Лондон не исключает принятие новых мер по замороженным активам России

Лондон не выстоит в полномасштабном сражении в одиночку
#мир
#лондон
#убийство
#журналист
#полиция
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На дорогах Подмосковья с начала года погибли 17 детей и более 220 пострадали
10 июля 2024, 18:02

Фото: пресс-служба ГАИ МО

В результате смертельных ДТП на дорогах в Подмосковье в июне погибли восемь несовершеннолетних. Всего в 2024 году аварии в регионе унесли жизни 17 детей, 221 получил травмы.
Об этом рассказал замначальника Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области Владимир Севостьянов на брифинге по аварийности на территории региона.
«В 11 случаях погибли несовершеннолетние пассажиры, шесть из которых перевозились с нарушением правил. В четырёх случаях жертвами стали дети-пешеходы. Два ребенка погибли, управляя велосипедами», – пояснил Севостьянов.
По его словам, по сравнению с прошлым годом, число ДТП и пострадавших в них несовершеннолетних увеличилось более чем на 16%, а число погибших детей выросло в два раза.

Самым аварийным месяцем в этом году в Московской области оказался май. На него пришлось четыре погибших ребёнка. Но настоящий всплеск детской смертности на дорогах области отмечен в июне – сразу восемь погибших.

По оценке Севостьянова, на рост ДТП и детского травматизма на дорогах региона влияет, в том числе, активное использование детьми средств индивидуальной мобильности. ​
«Участники дорожного движения попали в ситуацию, когда действующая нормативная база не сразу успели за появлением нового вида транспорта. Его движение определенное время не было регламентировано. Сегодня затруднена фиксация нарушений со стороны этих участников дорожного движения», – отметил Севостьянов.
По его словам, сейчас вместе с развитием этого транспорта развивается и нормативная база, ужесточается ответственность.

Читайте также:

Мособлдума поддержит законопроект о штрафах для самокатчиков

Воробьёв поздравил сотрудников подмосковной ГАИ с профессиональным праздником

Сотрудники ГАИ провели с жителями Павловского Посада беседы о безопасности
#гаи
#госавтоинспекция
#гибдд
#дтп
#аварии
#дети
#погибший
#пострадавший
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: выживший при штурме СИЗО террорист дал показания против сотрудника ФСИН
10 июля 2024, 17:40

Фото: iStock/OlFedv

Террорист Даниил Камнев, выживший при штурме ростовского СИЗО, дал первые показания и назвал имя сотрудника ФСИН, который продавал ему и сообщникам ножи и заточки за 5000 рублей. Об этом сообщает тг-канал SHOT. Сообщается, что Камнев указал на 28-летнего начальника дневной смены. По словам террориста, именно он продавал заключенным запрещенные предметы.
Издание отмечает, что в отношении сотрудника изолятора сейчас организовали проверку, ему грозит уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий.

Захват ростовского СИЗО и последующий его штурм произошел почти месяц назад, 16 июня. Шесть заключенных сбежали из камер, взяли в заложники двух сотрудников и стали требовать машину и освобождение. Силовики взяли изолятор штурмом, во время которого ликвидировали пятерых террористов.

Ранее сообщалось, что в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников, появился второй обвиняемый. Как сообщил Telegram-канал Mash, речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.

Читайте также:

Появились новые подробности о захвате СИЗО в Ростове в июне

Врио начальника захваченного ранее СИЗО в Ростове-на-Дону Заболотнева отстранили

Стало известно, откуда террористы взяли ножовку в ростовском СИЗО
#дело
#уголовное дело
#сизо
#заложники
#террористы
#фсин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен в агрокомплексе в Краснодарском крае
SHOT: ДНК вируса африканской чумы свиней обнаружен в Краснодарском крае
10 июля 2024, 17:32

Фото: iStock/Maksim Tkachenko

ДНК вируса африканской чумы свиней найден в агрокомплексе в Краснодарском крае. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Опасный вирус найден у животных в агрокомплексе «Каневский бекон» в станице Придорожная Каневского района. Территории станицы, хуторов Раков и Сопова Балка в настоящее время признаны угрожаемой зоной.

По данным источника, всего в агрокомплексе насчитывается порядка 9,5 тысячи голов свиней. На месте работают специалисты.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на территории России преобладает вирус свиного гриппа, который впервые удалось выявить еще в 2009 году.
Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Фермеры из Польши разливают свиной навоз у границы из-за мигрантов-мусульман

В Башкирии на птицефабрике выявили птичий грипп

Попова предложила тестировать на грипп всех пациентов с симптомами ОРВИ
#вирус
#грипп
#орви
#специалисты
#краснодарский край
#заболевания
#ферма
#животные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье пенсионерка провалилась в кабельный колодец
10 июля 2024, 15:50

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

62-летняя жительница Волоколамска упала в железобетонный кабельный колодец, её вытащили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Звонок от пострадавшей поступил в единую службу экстренных вызовов «Система-112» около полуночи. Женщина рассказала, что пошла покормить бездомных кошек, но по пути домой, пропуская проезжавшую мимо машину, случайно провалилась в открытый люк. Выбраться самостоятельно женщина не могла из-за травмированного колена», — говорится в сообщении.
Получившие вызов спасатели прибыли на место и, успокоив пострадавшую, вытащили её на поверхность при помощи альпинистского снаряжения. Медицинская помощь женщине не потребовалась: так как колодец был неглубоким, пенсионерка отделалась синяками.

Опасное место спасатели оградили сигнальной лентой.

Читайте также:

В Москве спасатели усилили патрулирование водоёмов во время жары

Подмосковные спасатели достали легковушку, застрявшую в лесу по пути на кладбище

В лесу под Коломной заблудилась собиравшая ягоды пенсионерка, её нашли спасатели
#волоколамск
#пенсионерка
#спасатели
#мособлпожспас
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лысый мужчина прогнал москвичку из вагона метро из-за прически
Лысый россиянин прогнал москвичку из вагона метро из-за коротких светлых волос
10 июля 2024, 15:36

Фото: istockphoto/hank5

Из-за прически лысый россиянин выгнал из вагона метро жительницу столицы. Об этом сообщили журналисты телеканала «360». Уточняется, что исполнительница Анастасия Ермак носит короткие светлые волосы.
Все произошло на станции «Сокольники». За девушкой и ее другом зашел в поезд неизвестный гражданин, который стал снимать видео, спросив, какой она национальности. Получив ответ, что певица является русской, злоумышленник перешел на оскорбления.

«Мужчина сначала просто удивился моей внешности, говорил: «О, это надо снять». Он потом спросил: «Вы русская?». Потом сказал, что я плохо выгляжу», — поделилась Анастасия.

Пострадавшая хотела скрыться в вагоне, но дебошир пошел за ней, используя нецензурную брань. Помимо всего прочего, хулиган отметил, что Ермак является «позором русского народа», несколько раз пнув ее спутника.

Потерпевшие вышли на «Преображенской», никто из присутствующих пассажиров не стал вмешиваться.

«Вся физическая сила прилетела моему другу. На станции показали видео полиции», — заключила Ермак.

До этого сообщалось об аналогичном инциденте с избиением студенток подростком за короткие яркие волосы.

Читайте также:

В столичном метро мужчина напал на подростков — видео

В Москве до 2030 года появятся три новые линии метро

В московском метро обрушился потолок
#россия
#россияне
#новости
#метро
#москва
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились новые подробности о захвате СИЗО в Ростове в июне
В деле о теракте в ростовском СИЗО появился второй обвиняемый
10 июля 2024, 14:54

Фото: istockphoto/Maddie Red Photography

Второй обвиняемый появился в деле о теракте в ростовском СИЗО, где произошел захват заложников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Уточняется, что речь идет о Малике Гандалоеве, которого задержали в активную фазу бунта.
Гандалоев подробно рассказал, как его сокамерники подготовились бежать, и кто был пособником, передававшим в изолятор запрещенные предметы. Первым обвиняемым по делу проходит Даниил Камнев, которого после ранения спасли медики.

После теракта в учреждении начали проверку с последующими увольнениями. Во ФСИН пояснили, что меры никак не связаны с ЧП. Два работника якобы уволились по собственному желанию, а затем уволили начальника оперов Константина Гороха без права на восстановление в ведомстве.

По данным журналистов, по статье о грубом нарушении служебной дисциплины уволилась еще одна сотрудница СИЗО.

Террористический захват произошел в учреждении 16 июня.

Читайте также:

В Ростове всех арестантов СИЗО-1 побрили налысо после захвата заложников в июне

Главного кадровика Минобороны РФ Кузнецова оставили в СИЗО до 12 октября

Троих обвиняемых в изнасиловании ведущей «Матч ТВ» отправили в СИЗО
#россия
#сизо
#теракт
#заложники
#ростов
#новости
#тюрьма
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МО РФ: истребитель МиГ-31 пресек нарушение границы норвежским самолетом
10 июля 2024, 14:54

Фото: iStock/avstraliavasin

Согласно сообщению, в среду, 10 июля, над акваторией Баренцева моря зафиксировали приближающийся к российской границе самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.
«В целях недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

Уточняется, что как только российский истребитель приблизился, иностранный самолет сразу развернулся. Тогда российский самолёт успешно вернулся на аэродром базирования.

Читайте также:

Истребитель МиГ-29 ВВС Польши сорвал крыши домов при переходе на сверхзвук

В США потерпел крушение истребитель F-16

Российский истребитель сопроводил два самолета США над Баренцевым морем
#самолет
#аэродром
#минобороны рф
#воздух
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф