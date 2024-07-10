RT: маму подростка, подожженного в Москве, устраивает приговор убийце сына

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Мать подростка, облитого бензином и подожженного на детской площадке в Москве, удовлетворена приговором в отношении убийцы ее сына. Об этом сообщает RT. Женщина отметила, что боялась приезжать на оглашение в суд.
«Мне было страшно, что Давид останется на свободе. На апелляцию я подавать не собираюсь. В планах подавать гражданский иск [о возмещении морального вреда]», — сказала собеседница журналистам.
Ранее Зюзинский районный суд столицы приговорил к пяти годам заключения 15-летнего подростка, который облил своего сверстника бензином и сжег его заживо. Жертва скончалась от полученных ожогов. Таким образом фигурант уголовного дела пранканул (разыграл) своего друга.
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Никита Кротов