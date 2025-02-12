RT: меру пресечения основателю iSpring Ускову изберут 12 февраля

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Меру пресечения основателю iSpring Юрию Ускову изберут 12 февраля, сейчас он задержан на 48 часов. Об этом заявил замдиректора «Ричмедиа» (головная компания iSpring) Николай Зыков в разговоре с RT.
По его словам, Ускова задержали накануне, 10 февраля, когда тот выехал из дома. Основателя компании увезли на допрос, отметил заместитель, после чего он был официально задержан.
«Основателя IT-фирмы iSpring из Марий Эл Юрия Ускова задержали, предположительно, из-за покупки земель «по заниженной цене». Сам Усков не признает вину и считает, что дело завели из-за его публичной критики застройки зеленых рощ в Йошкар-Оле», — пишет RT.Читайте также:
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