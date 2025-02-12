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Главу ГВСУ Минобороны Абаева задержали за нарушения в Дагестане

Baza: Руководителя ГВСУ №4 Минобороны Абаева задержали из-за проектов в Дагестане
Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Фото: iStock/Synthetic-Exposition

Руководитель Главного военно-строительного управления №4 (ГВСУ) Минобороны РФ Астемир Абаев задержан по подозрению в нарушениях, связанных с деятельностью ведомства в Дагестане.
По информации из окружения Абаева, переданной Telegram-каналу Baza, 42-летний чиновник подозревается в злоупотреблениях при реализации проектов в республике, где ГВСУ №4 выступает генподрядчиком по строительству более 70 объектов образования.

Абаев, назначенный на должность несколько лет назад вместо переведённого в Москву Магомеда Чамаева, ранее заявлял о завершении 16 объектов и планах сдать ещё 13 до конца года. В своём выступлении он благодарил правительство Дагестана за поддержку, подчеркивая: «военные строители не подведут».



«Верховным Главнокомандующим было поручено военным строителям построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест. От лица всех военстроевцев благодарю за тесное сотрудничество и всестороннее содействие правительство республики Дагестан. Мы вас не подведем!», — ранее сказал задержанный Абаев в своем заявлении.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли 15 человек, включая двоих детей и кота, при пожаре в четырёхэтажном доме в деревне Родина Псковской области. Видео происшествия выложил Telegram-канал «МЧС России».

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Врачебная ошибка лишила колясочника всех конечностей после операции на почках
Daily Mirror: В США мужчине ампутировали руки и ноги после врачебной ошибки
11 февраля 2025, 23:52

Фото: iStock/ShutterOK

Американский мужчина Чад Герло потерял руки и ноги из-за врачебной ошибки после операции по удалению камней в почках. По данным британского издания Daily Mirror, 46-летний пациент заразился инфекцией, что привело к сепсису и отказу органов.
Несмотря на успешное проведение первоначальной операции, его состояние резко ухудшилось: из-за сильных антибиотиков кровь перестала поступать в конечности, что вызвало их почернение и последующую ампутацию.

Герло, уже передвигавшийся на инвалидной коляске после ДТП, котоое случилось до операции на почках, пострадал «от рук врачей» сильнее, чем в аварии. Мужчина подал в суд на больницу за ненадлежащее лечение.

Стороны договорились о компенсации до суда, но её размер не раскрывается.

По информации издания, установка протезов теперь маловероятна, что делает Чада полностью зависимым от помощи близких. Возможно, на всю жизнь.

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МЧС: Псковские огнеборцы спасли 15 человек и кота при пожаре в многоэтажке — видео
11 февраля 2025, 23:22

Фото: iStock/ShutterOK

Сотрудники МЧС России спасли 15 человек, включая двоих детей и кота, при пожаре в четырёхэтажном доме в деревне Родина Псковской области. Об этом сообщил Telegram-канал «МЧС России» с приложенным видео происшествия.
По информации ведомства, возгорание произошло в квартире на первом этаже. До прибытия пожарных местные жители самостоятельно вывели из здания двух детей.

Огнеборцы эвакуировали ещё 13 человек, среди которых 90-летняя женщина, госпитализированная с травмами.

Для ликвидации пожара на площади 15 квадратных метров было задействовано 18 специалистов и 6 единиц техники. Причины инцидента устанавливаются дознавателями МЧС.

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В Калининграде произошла кража на 15 миллионов рублей
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В Калининграде произошла кража на 15 миллионов рублей
Вор украл драгоценности с валютой и мехами на 15 млн руб в Калининграде
11 февраля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/blinow61

Кража драгоценностей с валютой и мехом на 15 миллионов рублей произошла в Калининграде. Как уточнили в УМВД по области, злоумышленник проник в дом через окно. Известно, что пропало ружье.
Все произошло на улице Берлинская. По словам домовладельца, также пропали сбережения в евро, долларах, фунтах стерлингов и юанях. Кроме того, взяты позолоченные часы и коллекционные монеты.

Задержанный в настоящее время находится под стражей. Следователи продолжают поиск похищенных вещей.

Перед этим стало известно, что в Петербурге суд приговорил мужчину к 15 годам лишения свободы за развращение двух несовершеннолетних детей. Заседание было закрытым, подробностей нет.

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#кража
#криминал
#новости
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Суд российского региона приговорил мужчину к 15 годам за развращение двоих детей
Суд в Петербурге осудил мужчину на 15 лет за развращение двоих детей
11 февраля 2025, 22:08

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

К 15 годам строгого режима за развращение двух несовершеннолетних детей приговорили в Петербурге местного жителя Шухрата Нарбаева. Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на судебную пресс-службу.
Мужчину судили по статье о насильственных действиях сексуального характера. Подробности дела не приводятся, поскольку судебное заседание было закрытым.

Осужденный не признал свою вину. Следователи считают, что от действий Нарбаева пострадали двое несовершеннолетних детей.

Ранее сообщалось, что в бурятском регионе задержали школьника, планировавшего напасть на школу. У него нашли план с отметками точек поджога и взрыва. Кроме того, 15-летний подросток оставлял подозрительные посты на соответствующую тему.

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#россия
#суд
#криминал
#насилие
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В Турции мать выбросила годовалого ребенка в море
Habertürk: в Турции задержали женщину, выбросившую ребенка в море
11 февраля 2025, 20:01

Фото: iStock/PetruStan

В Турции женщину задержали после того, как она выбросила ребенка в море. Об этом информирует Habertürk.
Инцидент произошел в городе Измир. 30-летняя женщина зашла в море в районе Бенгилер и бросила годовалого мальчика в воду.

Злоумышленницу заметили очевидцы и поспешили достать малыша из воды, после этого пострадавшего передали прибывшим на место врачам.

Уточняется, что ребенка госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. На данный момент мать мальчика находится под стражей. Выяснилось, что у нее есть проблемы с психикой. После всех необходимых мероприятий ее доставят в суд.

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