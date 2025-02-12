Главу ГВСУ Минобороны Абаева задержали за нарушения в Дагестане

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Руководитель Главного военно-строительного управления №4 (ГВСУ) Минобороны РФ Астемир Абаев задержан по подозрению в нарушениях, связанных с деятельностью ведомства в Дагестане.
По информации из окружения Абаева, переданной Telegram-каналу Baza, 42-летний чиновник подозревается в злоупотреблениях при реализации проектов в республике, где ГВСУ №4 выступает генподрядчиком по строительству более 70 объектов образования.
Абаев, назначенный на должность несколько лет назад вместо переведённого в Москву Магомеда Чамаева, ранее заявлял о завершении 16 объектов и планах сдать ещё 13 до конца года. В своём выступлении он благодарил правительство Дагестана за поддержку, подчеркивая: «военные строители не подведут».
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Абаев, назначенный на должность несколько лет назад вместо переведённого в Москву Магомеда Чамаева, ранее заявлял о завершении 16 объектов и планах сдать ещё 13 до конца года. В своём выступлении он благодарил правительство Дагестана за поддержку, подчеркивая: «военные строители не подведут».
«Верховным Главнокомандующим было поручено военным строителям построить в Дагестане 73 объекта образования, из которых 16 мы уже сдали и до конца года завершим еще 13 на 17450 ученических мест. От лица всех военстроевцев благодарю за тесное сотрудничество и всестороннее содействие правительство республики Дагестан. Мы вас не подведем!», — ранее сказал задержанный Абаев в своем заявлении.Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС России спасли 15 человек, включая двоих детей и кота, при пожаре в четырёхэтажном доме в деревне Родина Псковской области. Видео происшествия выложил Telegram-канал «МЧС России».
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Мария Моисеева