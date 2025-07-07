RT: в отношении Старовойта должны были возбудить уголовное дело

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Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт мог стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



По данным издания, Старовойт мог быть замешан в хищении средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, когда он был главой региона.

7 июля, после сообщений об отставке Старовойта, было обнаружено его тело. По данным СК РФ, основной версией его смерти является самоубийство.

Напомним, в понедельник, президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, пишет «Москва 24». Причину отставки Старовойта официально не объявляли.

«Отставка Романа Старовойта с поста главы Минтранса России не связана с утратой доверия», — уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Сейчас представители СК РФ по Московской области находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.
Элина Позднякова

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