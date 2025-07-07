RT: в отношении Старовойта должны были возбудить уголовное дело
Экс-министр транспорта РФ Роман Старовойт мог стать фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает RT со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.
По данным издания, Старовойт мог быть замешан в хищении средств при строительстве оборонительных сооружений в Курской области, когда он был главой региона.
7 июля, после сообщений об отставке Старовойта, было обнаружено его тело. По данным СК РФ, основной версией его смерти является самоубийство.
Напомним, в понедельник, президент России Владимир Путин освободил Романа Старовойта от должности министра транспорта, пишет «Москва 24». Причину отставки Старовойта официально не объявляли.
«Отставка Романа Старовойта с поста главы Минтранса России не связана с утратой доверия», — уточнил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Сейчас представители СК РФ по Московской области находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства.