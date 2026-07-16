Руферы поднялись на шпиль Кунсткамеры в Петербурге

16 июля 2026, 10:42

Фото: iStock/Elena Zolotova

Двое руферов забрались на верхнюю точку Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и сняли рискованную прогулку на видео. На шпиле они позировали перед камерой, не используя видимых средств страховки. Об этом пишут Telegram-каналы.