Руферы поднялись на шпиль Кунсткамеры в Петербурге
Двое руферов забрались на верхнюю точку Кунсткамеры в Санкт-Петербурге и сняли рискованную прогулку на видео. На шпиле они позировали перед камерой, не используя видимых средств страховки. Об этом пишут Telegram-каналы.
Экстремалы уже публиковали ролики с высотных объектов и городских крыш. На этот раз местом для съёмки стал государственный музей на Университетской набережной. Видео вызвало обсуждение в сети из-за опасности подъёма и возможного ущерба историческому зданию. Правоохранители могут дать действиям участников записи правовую оценку.
Ранее российские руферы Иван Биркус и Ангелина Николау, проживавшие за пределами страны, забрались на шпиль небоскрёба Empire State Building в Нью-Йорке. Об этом они сообщили в соцсетях. Там мужчина сделал спутнице предложение. Полиция Нью-Йорка окружила шпиль, к месту также направили вертолёты. Молодых людей задержали.
Читайте также: