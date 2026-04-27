Массовое ДТП с фурами и автобусом полностью перекрыло Ярославское шоссе
На 56-м километре Ярославского шоссе, за поворотом на Голыгино в сторону Сергиева Посада, столкнулись пассажирский автобус и несколько большегрузных тягачей. Об этом информирует «МК».
Крупное ДТП полностью остановило движение по трассе. Сообщается, что одну из фур развернуло на дороге, и она разбила металлические ограждения разделительной полосы.
Авария привела к пострадавшим. Информация о точном количестве и степени тяжести их травм на текущий момент уточняется. На месте происшествия работают сотрудники полиции. Они выясняют причины ДТП. Движение транспорта на участке шоссе ограничено, автомобилистам предлагают объездные пути.
Ранее сообщалось об инциденте в Подмосковье, где два человека погибли при столкновении грузовика и легковушки на трассе.
