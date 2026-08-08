Рухнувший в лесу вертолет унес жизни четырех человек

08 августа 2026, 23:24

G1: четыре человека погибли при крушении вертолета в Рио-де-Жанейро

Фото: iStock/MMADIA

Вертолет Robinson R44 разбился в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро. В результате ЧП погибли четыре человека — три женщины и пилот, сообщает портал G1.