Рухнувший в лесу вертолет унес жизни четырех человек
Вертолет Robinson R44 разбился в национальном парке Тижука в Рио-де-Жанейро. В результате ЧП погибли четыре человека — три женщины и пилот, сообщает портал G1.
Информация о происшествии в районе Виста-Шинеза поступила в 11:11 по местному времени (17:11 мск). Экипаж авиационного подразделения спасателей нашел обломки воздушного судна в труднодоступной лесистой местности на склоне.
Вскоре после падения вертолет взорвался, а из-за разлива топлива загорелся лес. Тела погибших сильно обгорели, их личности установить пока не удалось. Специалисты прочесывают район, чтобы проверить наличие других жертв.
Виста-Шинеза — одна из самых известных смотровых площадок города. После трагедии путь к ней и туристические маршруты закрыли.
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