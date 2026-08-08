Трехлетняя пассажирка устроила истерику и отменила рейс
Инцидент произошёл на борту самолёта Porter Airlines PD444, который уже покинул терминал международного аэропорта Виктории (Британская Колумбия) и готовился к взлёту. Об этом 8 августа стало известно CTV News.
Как сообщили представители авиакомпании, трёхлетняя девочка встала на кресло и наотрез отказалась пристёгиваться, несмотря на уговоры родителей. При приближении стюардов ребёнок устроил громкую истерику на глазах у других пассажиров.
Ситуацию усугубило позднее время вылета — рейс должен был отправиться около часа ночи. Всем пассажирам пришлось вернуться в терминал и ожидать вылета более десяти часов. В итоге борт покинул Викторию в пятницу в 10:49 утра по местному времени и прибыл в Торонто спустя часы, сообщает FlightAware.
Раздосадованные пассажиры угрожают подать иски против авиакомпании. Информация о том, какие меры приняли в отношении семьи с ребёнком, не разглашается.
Это не единичный случай. В прошлом месяце канадский пассажир пожаловался в соцсетях на задержку рейса в Швецию на несколько часов из-за того, что, по его словам, «некомпетентные родители» не смогли усадить своего трёхлетнего сына в кресло во время подготовки к взлёту. Мальчик сначала смеялся, а затем устроил истерику, когда лайнер уже выруливал на взлётно-посадочную полосу.
В итоге пассажирам и семье пришлось покинуть борт, после чего процедуры дозаправки, перерегистрации и повторной посадки заняли дополнительное время. Разочарованный путешественник заявил, что готов платить больше за рейсы «только для взрослых».
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