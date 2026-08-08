Трехлетняя пассажирка устроила истерику и отменила рейс

08 августа 2026, 22:45

CTV News: самолет не полетел через всю Канаду из-за истерики трехлетней девочки

Фото: istockphoto/dongfang zhao

Инцидент произошёл на борту самолёта Porter Airlines PD444, который уже покинул терминал международного аэропорта Виктории (Британская Колумбия) и готовился к взлёту. Об этом 8 августа стало известно CTV News.