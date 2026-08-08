Снаряд времен Первой мировой войны обнаружили на пляже в Турции
На муниципальном пляже в турецком поселке Кепез (провинция Чанаккале) отдыхающие обнаружили неразорвавшийся артиллерийский боеприпас. Об этом стало известно 8 августа.
По предварительным данным, снаряд является наследием Дарданелльской операции 1915-1916 годов — одного из крупнейших сражений Первой мировой войны на территории Османской империи, пишет CNN Türk. Опасную находку заметили местные жители и туристы, которые незамедлительно сообщили о ней в полицию. Правоохранители оперативно оцепили прибрежную зону и установили контроль над территорией, чтобы исключить любые риски для граждан.
На место происшествия прибыли специалисты взрывотехнического отдела управления полиции Чанаккале. Саперы изъяли снаряд и транспортировали его в участок Кепеза для проведения детальной экспертизы.
Боеприпас предварительно идентифицировали как артиллерийский снаряд времен Чанаккальских сражений, добавили стражи порядка. Район пролива Дарданеллы до сих пор хранит множество подобных свидетельств тех героических и трагических событий, регулярно напоминая о себе спустя более века.
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