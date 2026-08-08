Снаряд времен Первой мировой войны обнаружили на пляже в Турции

08 августа 2026, 22:31

CNN Turk: артиллерийский снаряд времен Первой мировой нашли на пляже в Турции

Фото: istockphoto/Larysa Pashkevich

На муниципальном пляже в турецком поселке Кепез (провинция Чанаккале) отдыхающие обнаружили неразорвавшийся артиллерийский боеприпас. Об этом стало известно 8 августа.