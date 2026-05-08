Рука сотрудника музея оказалась по локоть внутри огромной рыбы

08 мая 2026, 20:54

Рука сотрудника японского музея оказалась по локоть внутри огромного осетра

В японском музее науки о лососе на Хоккайдо осетр во время кормления проглотил руку сотрудника по локоть. Инцидент попал на видео и стал вирусным.





Как сообщает News On Japan, крупная рыба внезапно вцепилась в смотрителя, когда тот кормил других обитателей аквариума. Освободиться мужчине удалось не сразу, но, поскольку у осетров нет зубов, серьезных травм удалось избежать.



Шоу с участием осетров — давняя фишка музея в городе Сибецу. Несмотря на безвредность укусов для человека, они могут быть довольно болезненными, особенно если рыба начинает выкручиваться. Поэтому доверяют такие представления только обученным сотрудникам.



С 2008 года для посетителей действует более щадящий аттракцион «покусывание за палец». По словам директора музея, это первый в мире подобный опыт, и за все время его работы никто из гостей не пострадал.



