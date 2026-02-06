Руководитель детского лагеря признал вину в растлении малолетних

06 февраля 2026, 06:56

Бывший ветеринар из Великобритании признал вину в растлении малолетних

Фото: iStock/kieferpix

В Великобритании 76‑летний организатор детского летнего лагеря Джон Рубен признал себя виновным в 17 преступлениях против детей, включая сексуальное насилие. Об этом сообщает издание Mirror.