Руководитель детского лагеря признал вину в растлении малолетних
В Великобритании 76‑летний организатор детского летнего лагеря Джон Рубен признал себя виновным в 17 преступлениях против детей, включая сексуальное насилие. Об этом сообщает издание Mirror.
Рубен, проживающий в Ноттингемшире, ранее работал ветеринаром и на протяжении 27 лет руководил лагерем. На суде в Лестере он подтвердил свою вину по всем пунктам обвинения. Среди инкриминируемых ему деяний — восемь эпизодов жестокого обращения с детьми, сексуальное насилие над двумя мальчиками младше 13 лет, создание интимных фотографий несовершеннолетних, хранение наркотиков, а также умышленное введение жене седативного препарата, чтобы она не проснулась во время совершения преступлений.
Полиция прибыла в лагерь Stathern Lodge в Лестершире 28 июля после того, как поступили сообщения о плохом самочувствии нескольких детей. В результате в больницу доставили восемь мальчиков в возрасте от 8 до 11 лет и одного взрослого. При обыске в лагере сотрудники правоохранительных органов обнаружили детское масло, вазелин, седативные средства и шприцы.
В ходе следствия выяснилось, что Рубен устраивал для детей «конфетную игру»: он предлагал им сладости, в которые был добавлен жидкий транквилизатор. Токсикологическая экспертиза подтвердила наличие препарата — он был обнаружен как в биоматериалах, взятых у пострадавших детей, так и в конфетах, на которых имелись следы надрезов. Кроме того, на электронных устройствах обвиняемого нашли более 50 видеороликов с детской порнографией. Приговор по делу объявят в пятницу.
Читайте также: