Экс-командующий 58 армией Попов обжаловал домашний арест за хищение на 100 млн

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Бывший командующий 58-й армией генерал Иван Попов обжаловал домашний арест, назначенный ему по делу о хищении металлопроката на 100 миллионов рублей. Об этом со ссылкой на 235-й гарнизонный военный суд сообщают РИА Новости.
По данным агентства, генерала отправили под домашний арест до 11 октября, но сегодня, 18 июля, обвиняемый подал жалобу на избранную ему меру пресечения.
До этого экс-командующий находился в СИЗО, пока суд не смягчил меру пресечения до домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что генералу Попову вменяют мошенничество за хищение более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, которые должны были быть использованы для строительства оборонительных сооружений.
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До этого экс-командующий находился в СИЗО, пока суд не смягчил меру пресечения до домашнего ареста.
Ранее сообщалось, что генералу Попову вменяют мошенничество за хищение более 1,7 тонн изделий металлоконструкций на сумму 130 млн рублей, которые должны были быть использованы для строительства оборонительных сооружений.
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Данил Пономарев